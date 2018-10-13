«Столица рэпа»: Соболев пошутили про Барнаул в шоу на ТНТ

Участники комедийно-музыкального шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ в новом выпуске пошутили про Барнаул. Ролик доступен на сайте канала.

В программе участвовали Марина Кравец и Илья Соболев. Они посмотрели без звука клип музыканта из Барнаула и должны были узнать, о каком городе поет исполнитель.

В ролике музыкант едет по эскалатору в одном из торговых центров. Потом показывают кадры с мостом через Обь. Комики охотно шутили про песню и город.

Почему кадры склеены? Клип — это же где река, а вот это к Бузовой едет один из женихов, — сказал Илья Соболев.

Также он назвал Барнаул столицей рэпа.

Напомним, в середине сентября на ТНТ показали выпуск юмористического проекта «Открытый микрофон», в котором выступал барнаулец Вячеслав Попов.