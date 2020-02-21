В рамках «Сибирской строительной недели 2020» в Новосибирске прошел крупный семинар, организованный ДОМ. РФ и Банком ДОМ. РФ, который был посвящен практическому применению «Стандарта комплексного развития территорий» и современным механизмам финансирования жилищного строительства.

Необходимость внедрения новых стандартов, как рассказал руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский, связана с тем, что в России новое жилье большей частью по-прежнему воспроизводит застройку эпохи модерна, в то время как у современного горожанина появились совершенно иные запросы. Стандарт КРТ как раз и дает в руки застройщикам инструмент для преломления старых традиций и создания в наших городах нового комфортного, безопасного и удобного пространства.

«Сибирская строительная неделя 2020» ДОМ. РФ

Директор проектов КБ Стрелка Екатерина Малеева уточнила, что Стандарт скрупулезно описывает все возможные типы территорий и типы застройки. Главный принцип — сомасштабность человеку. Это означает, что застройка не должна быть выше 8−9 этажей; размер квартала — до 5 га; размеры дворов — до 60 метров; улицы сужаются до 40−50 м, что позволяет пользоваться ритейлом по обеим сторонам; до магазинов и точек повседневного сервиса можно дойти за 5 минут; развит общественный транспорт, зеленые зоны — компактные и внедренные в застройку, то есть деревья растут во дворах и вдоль улиц; офисы для работы находятся поблизости; парковочные пространства расположены вдоль улиц.

«Сибирская строительная неделя 2020» ДОМ. РФ

Что касается квартир, то здесь предлагается число комнат в квартире определять количеством спален, уменьшать транзитные зоны, то есть совмещать прихожие и гостиные, максимизировать количество скрытых мест хранения: гардеробных, кладовых, в идеале и прачечных. Балконы и лоджии с остеклением или без становятся зонами индивидуальной рекреации, а не местами складирования сезонных вещей. Для каждого типа жилья предусматривается широкая размерная линейка, из которой можно компоновать различные планировки квартир любой площади.

«Сибирская строительная неделя 2020» ДОМ. РФ

Дома с «дворами без машин» должны иметь сквозные подъезды. Остекление входных групп — не менее 30%, а в идеале 100%. В подъездах есть зоны хранения, санузлы, чтобы мамам с детьми не нужно было во время прогулок бежать домой, помещения для ожидания гостей. Первые этажи при гибком подходе к высоте потолков можно использовать как для ритейла, так и под жильё с отдельным входом.

В целом, новые принципы это возврат к традиционной квартальной малоэтажной застройке, которая в тоже время предусматривает разнообразие типов жилищ, считает главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

«Сибирская строительная неделя 2020» ДОМ. РФ

Несмотря на то, что Стандарт комплексного развития территорий — это новая разработка, примеры застройки в рамках его положений уже есть во многих городах. Так, замгендиректора «СМ.СИТИ» Евгений Ковальский привел в пример проект ЖК «Южный берег». Квартал строился в начале века в непрестижной промзоне Красноярска. Теперь, по словам Ковальского, здесь самое дорогое жилье на вторичном рынке.

Глава группы концепций строительной компании «Брусника» Дмитрий Ступин предупредил слушателей о возможных «подводных камнях». Дело в том, что иные уже выполненные проекты, в которых всё отвечает Стандарту попадают в неблагоприятное окружение (это может быть частный сектор, магистральные улицы, дорожные развязки) и становятся «островами», не вписанными в окружающее пространство, а значит теряют часть привлекательности, комфортности и доступности.

Заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов подчеркнул, что жилье, спроектированное по положениями «Стандарта», востребовано гораздо больше, а, значит, быстрее будет продаваться, что в свою очередь выгодно и самому застройщику. Также он отметил, что увеличение таких проектов положительно скажется на формировании комфортной среды в российский городах и напрямую будет влиять на повышение Индекса качества городской среды.

Автор: Ольга Еренкова