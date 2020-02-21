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Жизнь
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Стандарт КРТ — ориентир для застройщиков

В рамках «Сибирской строительной недели 2020» в Новосибирске прошел крупный семинар, организованный ДОМ. РФ и Банком ДОМ. РФ, который был посвящен практическому применению «Стандарта комплексного развития территорий» и современным механизмам финансирования жилищного строительства.

«Сибирская строительная неделя 2020»
«Сибирская строительная неделя 2020»
ДОМ.РФ

Необходимость внедрения новых стандартов, как рассказал руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил Алексеевский, связана с тем, что в России новое жилье большей частью по-прежнему воспроизводит застройку эпохи модерна, в то время как у современного горожанина появились совершенно иные запросы. Стандарт КРТ как раз и дает в руки застройщикам инструмент для преломления старых традиций и создания в наших городах нового комфортного, безопасного и удобного пространства.

«Сибирская строительная неделя 2020»
«Сибирская строительная неделя 2020»
ДОМ. РФ

Директор проектов КБ Стрелка Екатерина Малеева уточнила, что Стандарт скрупулезно описывает все возможные типы территорий и типы застройки. Главный принцип — сомасштабность человеку. Это означает, что застройка не должна быть выше 8−9 этажей; размер квартала — до 5 га; размеры дворов — до 60 метров; улицы сужаются до 40−50 м, что позволяет пользоваться ритейлом по обеим сторонам; до магазинов и точек повседневного сервиса можно дойти за 5 минут; развит общественный транспорт, зеленые зоны — компактные и внедренные в застройку, то есть деревья растут во дворах и вдоль улиц; офисы для работы находятся поблизости; парковочные пространства расположены вдоль улиц.

«Сибирская строительная неделя 2020»
«Сибирская строительная неделя 2020»
ДОМ. РФ

Что касается квартир, то здесь предлагается число комнат в квартире определять количеством спален, уменьшать транзитные зоны, то есть совмещать прихожие и гостиные, максимизировать количество скрытых мест хранения: гардеробных, кладовых, в идеале и прачечных. Балконы и лоджии с остеклением или без становятся зонами индивидуальной рекреации, а не местами складирования сезонных вещей. Для каждого типа жилья предусматривается широкая размерная линейка, из которой можно компоновать различные планировки квартир любой площади.

«Сибирская строительная неделя 2020»
«Сибирская строительная неделя 2020»
ДОМ. РФ

Дома с «дворами без машин» должны иметь сквозные подъезды. Остекление входных групп — не менее 30%, а в идеале 100%. В подъездах есть зоны хранения, санузлы, чтобы мамам с детьми не нужно было во время прогулок бежать домой, помещения для ожидания гостей. Первые этажи при гибком подходе к высоте потолков можно использовать как для ритейла, так и под жильё с отдельным входом.

В целом, новые принципы это возврат к традиционной квартальной малоэтажной застройке, которая в тоже время предусматривает разнообразие типов жилищ, считает главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин.

«Сибирская строительная неделя 2020»
«Сибирская строительная неделя 2020»
ДОМ. РФ

Несмотря на то, что Стандарт комплексного развития территорий — это новая разработка, примеры застройки в рамках его положений уже есть во многих городах. Так, замгендиректора «СМ.СИТИ» Евгений Ковальский привел в пример проект ЖК «Южный берег». Квартал строился в начале века в непрестижной промзоне Красноярска. Теперь, по словам Ковальского, здесь самое дорогое жилье на вторичном рынке.

Глава группы концепций строительной компании «Брусника» Дмитрий Ступин предупредил слушателей о возможных «подводных камнях». Дело в том, что иные уже выполненные проекты, в которых всё отвечает Стандарту попадают в неблагоприятное окружение (это может быть частный сектор, магистральные улицы, дорожные развязки) и становятся «островами», не вписанными в окружающее пространство, а значит теряют часть привлекательности, комфортности и доступности.

Заместитель генерального директора ДОМ. РФ Денис Филиппов подчеркнул, что жилье, спроектированное по положениями «Стандарта», востребовано гораздо больше, а, значит, быстрее будет продаваться, что в свою очередь выгодно и самому застройщику. Также он отметил, что увеличение таких проектов положительно скажется на формировании комфортной среды в российский городах и напрямую будет влиять на повышение Индекса качества городской среды.

Автор: Ольга Еренкова

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