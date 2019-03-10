«Стараются урвать кусок». Как 30 лет назад сражались против застройки реликтового бора под Барнаулом

Ровно 30 лет назад, 10 марта 1989 года, в «Алтайской правде» появилась небольшая, но заметная статья руководителя краевого ведомства по охране природы о том, как пробивные руководители предприятий и ведомств выбивают себе участки в реликтовом бору Барнаула. И как им в этом потворствует мэрия. Статья говорила о том, сколько сильна борьба в Барнауле сторонников двух взглядов на «зеленые легкие» города.

Стараются урвать

Политика гласности тогда в стране была в самом разгаре, и начальник отдела краевого комитета по охране природы Дианов называет действующих лиц (правда, без фамилий), которые прикрылись «желанием коллектива» и «стараются урвать кусок от зеленой зоны» Барнаула.

Чиновник сообщает, что в краевой комитет по охране природы поступила жалоба от жителей 6-й Нагорной улицы (рядом с ней находится краевая клиническая больница и перинатальный центр «Дар»). Жители рассказали, что на участке соснового бора проделана траншея для прохода бурильной установки. И под нож бульдозера попали молодые посадки дуба и подрост сосны.

Строительство в лесу. Анна Зайкова.

Уверовал , что не откажут

Сигнал проверили. Он полностью подтвердился.

«Оказалось, что руководство производственного объединения „Водоканал“ изъявило желание построить на этом участке трехэтажный жилой дом для своих сотрудников», — рассказывает чиновник.

Как нередко бывает и сегодня, руководитель «Водоканала» не стал ждать, когда выдадут разрешение на строительство, а «уверовал, что им не откажут» и направил технику для получения образцов грунта. Работники лесхоза составили протокол и направили его «Водоканалу» для возмещения ущерба, а также в административную комиссию Центрального райисполкома — для привлечения нарушителей к ответственности.

Лесники против , чиновники за

Ущерб, нанесенный работниками «Водоканала», был невелик. Но за этим фактом автор публикации усмотрел опасное для лесопарковой зоны Барнаул серьезное явление.

«Благодаря пробивным руководителям предприятий и ведомств она зарастает новыми постройками», — написал он.

Между тем, из слов чиновника следует, что Барнаульский лесхоз возражал против застройки и постоянно писал отрицательные заключения на актах о выборе площадок под строительство в этой зоне. А вот бывшее управление лесного хозяйства ставит визу «согласовано». И отдел градостроительства и архитектуры Барнаульского горисполкома с готовностью вносит проект решения в горисполком.

Запрет нарушали

По воспоминаниям тогдашних активистов, в те годы боролись две позиции. Или сохранять «зеленые легкие» такого крупного промышленного центра как Барнаул и запретить рубку в сосновом лесу. Или же дать возможность людям стричься в экологически чистой зоне, тем самым давая разрешение на сокращение территории бора.

Экологи обычно проигрывали. Но в Алтайском крае ситуация могла бы сложиться по-другому. Как пишет автор заметки, еще 14 декабря 1976 года (за 12 лет до его публикации в «алтайке») крайисполком категорически запретил дальнейший отвод лесных участков под строительство жилых домов, культурно-бытовых объектов, домов отдыха и пионерских лагерей в ленточных борах, прилегающих к нагорной части Барнаула и заречной части Бийска.

Правда, запрет постоянно нарушали с согласия краевого лесного ведомства и Барнаульского горисполкома (сегодня это горадминистрация). С 1976 по 1989 годы отведено, по неполным данным, более 25 лесных участков под разные нужды площадью 200 гектаров, сообщает автор.

Причём строители никогда не вписываются в отведенный им участок и, как правило расширяют его. Автор приводит наглядный пример — возведение 9-этажки в поселке краевой клинической больницы. Так что уничтожается еще больше деревьев.

Все больше заборов

Между тем, и бывшее управление лесного хозяйства, и горисполком после запрета на строительство в сосновом бору обязались снести ветхие строения и ограды, очистить территорию от мусора, построить там, где стоят строения, дороги и стоянки — в общем, благоустроить территорию.

Но спустя 12 лет горожане видят в лесу все больше заборов вокруг строений и никакого благоустройства. А выделение участков под строительство продолжается.

А когда готовилась публикация, автору стало известно, что барнаульский горисполком решил отвести еще 1,8 гектаров лесопокрытой площади для строительства домов барнаульской кондитерской фабрики и бывшему управлению лесного хозяйства — тогда оно называлось лесохозяйственным территориально-территориально-производственным объединением.

В общем, в то время две точки зрения на лесные территории еще боролись друг с другом и неясно было, какая победит. Но с тех пор масштабы застройки в лесопарковой зоне многократно увеличились и под застройку отдали обширные территории.