6 сентября
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Жизнь

Старые кадры Алтая отреставрировали и раскрасили. Видео наводнения Барнаула 1919 года и другие вехи истории

На YouTube-канале Rick88888888 опубликовали старый фильм, на котором запечатлен Алтайский край после революции, а также другие города Сибири, сообщает «Барнаул 22».

Мост через Обь, старые кадры.
Мост через Обь, старые кадры.
кадр из видео, Rick88888888.

Оригинальные черно-белые кадры стабилизировали по движению, немного скорректировали по скорости, улучшили и раскрасили с использованием искусственного интеллекта.

В фильме показали сцены последствий революции, произошедшей в 1917 году. Большинство кадров сняли примерно в 1919 году.

«Для моих российских зрителей: Россия периода Русской революции в цвете!» — написал автор канала.

Тайминг:

00:00 Новониколаевск (Новосибирск) 1919 год
00:04 Станция в Новониколаевске
00:38 Мост через реку Обь
00:57 Местный рынок, снято на Алтае
01:24 Наводнение в Барнауле в 1919 году
01:36 Берег реки Обь и мост
02:13 Соборная
02:21 Панорама города
02:46 Лесопилка
03:00 Остатки пожара
03:34 Лагерь для заключенных
04:18 Прибытие раненых на вокзал
05:34 Чешский бронепоезд
05:43 Русские солдаты и британские пушки
05:53 Русские солдаты с французскими пулеметами
05:56 Военный парад
07:27 Семипалатинск 1919 год
07:31 Панорама города
08:13 Под Семипалатинском на Алтайской железной дороге
09:07 Первобытные жилища рабочих
09:49 Сплав по реке Иртыш
10:40 Строительство набережной

Ранее altapress.ru рассказал, как барнаульские купцы и сторонники белых выживали после революции 1917 года — аресты и страх расстрела.

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