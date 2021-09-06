Старые кадры Алтая отреставрировали и раскрасили. Видео наводнения Барнаула 1919 года и другие вехи истории

На YouTube-канале Rick88888888 опубликовали старый фильм, на котором запечатлен Алтайский край после революции, а также другие города Сибири, сообщает « Барнаул 22 ».

Оригинальные черно-белые кадры стабилизировали по движению, немного скорректировали по скорости, улучшили и раскрасили с использованием искусственного интеллекта.

В фильме показали сцены последствий революции, произошедшей в 1917 году. Большинство кадров сняли примерно в 1919 году.

«Для моих российских зрителей: Россия периода Русской революции в цвете!» — написал автор канала.

Тайминг: 00:00 Новониколаевск (Новосибирск) 1919 год

00:04 Станция в Новониколаевске

00:38 Мост через реку Обь

00:57 Местный рынок, снято на Алтае

01:24 Наводнение в Барнауле в 1919 году

01:36 Берег реки Обь и мост

02:13 Соборная

02:21 Панорама города

02:46 Лесопилка

03:00 Остатки пожара

03:34 Лагерь для заключенных

04:18 Прибытие раненых на вокзал

05:34 Чешский бронепоезд

05:43 Русские солдаты и британские пушки

05:53 Русские солдаты с французскими пулеметами

05:56 Военный парад

07:27 Семипалатинск 1919 год

07:31 Панорама города

08:13 Под Семипалатинском на Алтайской железной дороге

09:07 Первобытные жилища рабочих

09:49 Сплав по реке Иртыш

10:40 Строительство набережной

Ранее altapress.ru рассказал, как барнаульские купцы и сторонники белых выживали после революции 1917 года — аресты и страх расстрела.