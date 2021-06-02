Аресты и страх расстрела. Как барнаульские купцы и сторонники белых выживали после революции 1917 года

Во время революции и гражданской войны многие барнаульские предприниматели поддерживали противников переворота. После смены власти участь этих людей была незавидной. Темные страницы барнаульской истории — в материале altapress.ru .

Против большевиков

В годы революций и Гражданской войны предпринимательские слои Барнаула были противниками большевиков, пишет cyberleninka.ru. По воспоминаниям Александра Камбалова, командира 3-го Барнаульского полка Белой армии, промышленники и купцы Барнаула «с любовью и заботой» относились к полку.

Например, Михаил Морозов ежемесячно высылал по вагону белой муки в адрес полка, когда тот находился на Уральском фронте, а кроме того, дарил валенки, полушубки и белье. Пожертвования полку делали предприниматели братья Маляновы, Лалетины и др. Некоторые из сыновей барнаульских купцов служили в полку.

Репрессии

После установления советской власти в отношении бывших предпринимателей было не менее двух волн репрессий. Первая — сразу после установления советской власти, вторая — в конце 1920 и в 1930-е годы. После прихода «советов» в ряде городов арестованных предпринимателей заключали в концентрационные лагеря. Кроме этого обычной практикой стала конфискация имущества.

Спасались бегством

Многие из бывших предпринимателей поспешили сменить место жительства, и это иногда их спасало, но часто только оттягивало время ареста.

Антибольшевистские плакаты времен ГРажданской войны. statearchive.ru

Расстрел за контрреволюционную деятельность

Иногда большевики применяли к бывшим купцам самые жесткие меры. В числе расстрелянных оказались один из сыновей купца Винокурова Александр, его же зять Всеволод Петкевич.

Александр проживал в селе Тюменцево и оставался в крестьянском сословии, хотя и был, несомненно, зажиточным человеком. Петкевич, дворянин, в годы Гражданской войны был председателем Каменской городской думы, его арестовали 26 апреля 1920 года. Он был приговорен за контрреволюционную деятельность к расстрелу.

Лишение прав

Как вариант репрессий следует рассматривать и лишение избирательных прав, которое практиковалось с 1918 по 1936 год. В категорию «лишенцев» попадали те лица, которые использовали наемный труд, жили на проценты с капитала, торговцы, бывшие белогвардейцы, священнослужители. С 1925 году в эту категорию попали и члены семей «лишенцев».

Отказывались от родителей

Были случаи, когда дети отказывались от родителей-«лишенцев». Так, Евгений Локотков — сын мещанина-предпринимателя, который до революции имел небольшое мыловаренное производство, служил в Красной армии и был лишен избирательных прав как сын «лишенца». Комиссар полка предложил ему написать в газету о «своем отношении к семье отца-лишенца», что он и сделал, то есть отказался от своей семьи.

Одна из воевавших сторон времен Гражданской войны. livinghistory.ru

Эмиграция

Многие барнаульские предприниматели оказались в эмиграции, в их числе представители семей Суховых (в США, Австралии), Винокуровых (в Китае, США, Франции), Андроновских (в Литве, Польше) и другие.

Адаптация

Некоторые бывшие предприниматели с семьями старались адаптироваться в новых условиях Советской России. Многим из них опыт в коммерческих делах и определенный уровень образования позволял как-то устроиться в жизни.

Например, сын купца Александра Ворсина Николай, управлявший винокуренным и пивоваренным заводами отца и дяди, хотя и получил клеймо «лишенца», переехал в Новосибирск и занял там должность инженера треста винокуренной промышленности. Другие были вынуждены выживать с большим трудом.

Анна Карпова