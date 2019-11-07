Как в 1917 году революция пришла на Алтай и почему с ней пытались бороться

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в России произошла Октябрьская революция. Новость долетела до Алтая только через несколько дней. Как на нее отреагировали, почему пытались бороться и проиграли — в материале altapress.ru.

В результате Октябрьской революции в России свергли Временное правительство, а к власти пришли большевики. Революция положила начало советской власти и ликвидации капитализма.

Почему произошла революция

Население страны было недовольно большим разрывом в уровне жизни высших кругов и обычных граждан. Из-за Первой мировой войны страна понесла огромные человеческие потери. Также из-за участия в войне в стране обострилась экономическая нестабильность, начался кризис, пишет altlib.ru.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Как к революции отнеслись на Алтае

На Алтае о событиях в Петрограде люди узнали спустя несколько дней. Газета «Голос труда» 29 октября опубликовала информацию о том, что было низложено Временное правительство и создан революционный комитет.

Крестьянам было чуждо слово «революция», поначалу они заменяли его на «переворот» и «заварушка».

О том, как восприняли революцию в алтайской деревне, мнения исследователей расходятся. Одни считают, что революция зрела, и мужики интересовались политикой. Другие (в основном полагаясь на воспоминания старых людей) утверждают, что довольно длительное время вся революция на селе сводилась к кровавым похождениям банд самого разного толка.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Что происходило в Барнауле

В Барнауле большинство местных политических сил осудило действия столичных большевиков.

27 октября здесь образовали губернский Комитет спасения революции во главе с эсером Миничевым-Васильевым. Этому органу передавалась вся полнота власти в губернии, поручалась охрана порядка и проведение выборов. Аналогичные комитеты возникли в других городах губернии.

В состав комитетов спасения революции также вошли большевики. Как только об этом стало известно в столице, ЦК РСДРП (б) в экстренном порядке отправил из Петрограда в Сибирь агитаторов с требованием разъяснить местным большевикам необходимость борьбы за изоляцию эсеров и меньшевиков, завоевание большинства в советах и установление советской власти.

Барнаульские коммунисты почтили память Владимира Ленина у памятников вождю мирового пролетариата. пресс-служба Барнаульского горкома КПРФ

Алтайских большевиков поддержали солдаты барнаульского гарнизона. Возвращавшиеся в деревни с фронта распропагандированные солдаты также агитировали местное население поддержать большевиков, обещавших быстрое решение аграрного вопроса.

В ноябре 1917 года барнаульские большевики стали вести подготовку к взятию власти. Прошедшие в губернии 28 ноября выборы в Учредительное собрание завершились абсолютной победой списка партии эсеров (86%). Список большевиков одержал победу только в Барнауле.

Обстановка в губернии накалялась. Большевики перешли к открытому захвату власти. Контролируемый ими Барнаульский совет 6 декабря издал приказ о роспуске Комитета спасения революции. В ночь на 7 декабря вооруженные силы Барнаульского совета при поддержке барнаульского гарнизона захватили важнейшие учреждения города. Власть в Барнауле перешла к совету рабочих и солдатских депутатов.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Что происходило в других городах Алтая

Вслед за Барнаулом переход власти к советам начался в других городах губернии.

В Славгороде и Камне городские советы рабочих депутатов взяли власть в свои руки 6 декабря. Они сместили уездных комиссаров и начальника милиции. Но в уездах Камня и Славгорода власть советов установили позже.

В Бийске из-за влияния эсеров и меньшевиков совет проголосовал за передачу всей власти Учредительному собранию и сохранение за советом лишь контролирующих функций. Только 21 декабря бийский совет окончательно объявил о том, что берет власть в свои руки.

Алтайские коммунисты отметили 101-ю годовщину октябрьской революции. 7 ноября 2018 года. Анна Зайкова

Помощь оказала рота солдат-фронтовиков, направленных из Петрограда Совнаркомом по просьбе алтайских большевиков. В решающий момент эта рота оцепила бийский гарнизон, не позволив ему вмешаться в ход событий.

Захват власти Барнаульским советом вызвал непризнание со стороны городских органов, политических партий и крестьянских учреждений губернии. Все они выступили в поддержку Учредительного собрания, осудив захват власти большевиками как незаконное действие.

Несмотря на это, с конца декабря 1917 процесс установления советской власти охватил всю Алтайскую губернию. Барнаульский совет циркуляром 24 декабря предписал в селах и волостях немедленно организовывать советы как единственно законные власти. Начался длительный процесс создания советов и роспуска земств, так и не завершившийся до падения советской власти в губернии в июне 1918 года.

Анна Карпова