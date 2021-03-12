«Два ока за око, все зубы за зуб». Почему 100 лет назад тысячи сибиряков направили ружья и вилы против коммунистов

Красное колесо покатилось по широкой сибирской колее в 1918 году, когда крестьяне начали массово уходить в партизаны и воевать за советскую власть. Но за светлое будущее они бились, применяя террор и насилие. А добившись возврата коммунистов, развернули ружья и пики против них. 100 лет назад красные подавили самое крупное в СССР крестьянское восстание. К этому времени стороны дошли до высшей степени озверения.

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«Партизанские отряды занимали города»

К осени 1919 года крестьянские партизанские отряды в Сибири стали силой, с которой считались все, писал ранее altapress.ru. К этому же времени началось их взаимодействие с наступавшими частями Красной армии.

Партизаны брали города вместе с регулярными войсками или опережая их. Именно силами полевых отрядов под контроль красных перешли Славгород, Камень, Барнаул да и многие другие.

Отношения между партизанами и белыми властями к этому времени дошли до высшей степени озверения, писал историк Юрий Гончаров на известном историческом форуме.

Подход был поистине страшный: «Два ока за око, все зубы за зуб». Насилие порождало еще более страшное насилие.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Несчастный Кузнецк

Самым, наверное, кровавым эпизодом, по которому можно судить о степени озверения наших земляков, стал разгром Кузнецка (Новокузнецка) отрядом алтайского партизанского атамана Григория Рогова — к тому времени довольно крупного вооруженного формирования.

Оказавшись в городе, роговцы рубили головы по классовому признаку: на руках нет мозолей. Они распиливали тела живых еще людей двуручной пилой или обливали их керосином и сжигали.

Григорий Рогов. scepsis.net

Местом пыток и убийств партизаны сделали дом купца Окулова, где остановился Рогов, и Спасо-Преображенский собор. На кладбище трупы горожан вывозили возами…

Спустя годы бывшие роговцы заявили, что их командир, наоборот, навел в Кузнецке порядок, а зверства учинил отряд другого алтайского атамана Ивана Толмачева и примкнувшие к нему уголовники.

Трудно сказать, правда ли это — такие истории в те годы не документировали. Факт жестокой массовой резни в Кузнецке и присутствия в городе отряда Рогова никто не отрицает.

Выгодоприобретателем же в этой ситуации были большевики, которые пришли к власти при поддержке партизан и начали устанавливать свои порядки.

«Террор и насилие стали теми двумя главными факторами, с помощью которых коммунистический режим подавил открытое сопротивление своих противников и обеспечил себе очередную победу», — полагает историк Владимир Шишкин.

«Подвергать беспощадной каре»

К началу 1920 года советская власть при поддержке партизан одержала в Сибири полную победу над колчаковцами. А после этого она… запретила партизанские отряды. Тех, кто не захотел самораспуститься, предписывалось подвергать беспощадной каре.

Ефим Мамонтов, Игнатий Громов и многие другие подчинились. Роковым стал отказ вступить в ряды Красной Армии Григория Рогова.

Его отряд распустили, а самого Рогова арестовали — но вскоре выпустили, вручив 10 тыс. рублей за заслуги перед советской властью.

Рогов уехал зализывать раны в родную Жуланиху — хотел организовать там правильную коммуну без белоручек. Но именно ему судьба уготовила новую роль — поднять новое восстание, но уже против большевиков.

100 лет спустя на родине партизана Рогова ходят в крестный ход… И ставят ему памятник. altai-eparhia.ru

«Да здравствует советская власть!»

1 мая 1920 года крестьяне Жуланихи собрались на митинг. Слово за слово — выяснилось, что коммунисты никому не нравятся. Люди кричали: «Долой коммунистов, да здравствует советская власть»! С этого начался бунт.

Часто пишут, что Рогова толкнуло на это изъятие большевиками продовольствия — знаменитая продразверстка. Историк Владимир Шишкин с этим не согласен. Восстание началось с территорий, в которых разверстки или не было, или она была необременительной.

Роговцы были против роспуска партизан. И против коммунистов, но за коммуну, равенство и братство. Они возмущались тем, что избранные народом советы заменили назначаемыми ревкомами.

Как видим, выборность была делом принципа даже не у самой грамотной части населения.

Революционные плакаты. Из коллекции Евгения Куракова.

Товарищи. Довольно спать непробудным сном, пора снять черную сеть с своих глаз, пора ссунуть деспотов-кровососов с своей шеи, — обращался Рогов и его стронники к крестьянам

К Рогову присоединился его давний собрат по оружию Иван Новоселов. К началу лета 1920 года их восстание охватило с десяток волостей на Алтае. Отряды громили советские учреждения, забирали деньги и имущество, убивали бывших соратников — коммунистов.

С Роговым расправились быстро. По одной из версий, его убили, по другой — он застрелился сам. Советская пропаганда назвала роговский мятеж кулацким.

Но это было чистейшей неправдой. Рогов родился в бедняцкой семье, и его многодетная семья (пятеро ребятишек!) тоже была бедной. Так или иначе — волну протестов подхватили новые лидеры.

Антибольшевистские плакаты времен ГРажданской войны. statearchive.ru Антибольшевистские плакаты времен ГРажданской войны. statearchive.ru

«Ничего , кроме расстрелов»

Командирами новых мятежей стали в том числе бывшие красные партизаны — как, например, Филипп Плотников, уроженец нынешнего Алейского района — он был из «мамонтовских».

Вместе с ним рука об руку бился уже «беляк» — есаул, военный топограф Дмитрий Шишкин из Павлодарского уезда — инициативный офицер, ушедший на нелегальное положение после победы большевиков.

Все, чего хотел Плотников — это свергнуть коммунистическое правление и восстановить народную советскую власть. Вчитаемся в эти строки, написанные им в листовке.

Агитационно-пропагандистские плакаты большевиков времен Гражданской войны. trinixy.ru/

Товарищи крестьяне! Вы уже убедились, что партия коммунистов ведет к полному уничтожению всякой частной собственности. Их лозунг: что твое — то мое, что мое — то твое. Чтобы сделать это, они расстреляли уже сотни тысяч людей. Воюют со всеми странами и готовы воевать бесконечно. А чья проливается кровь? Наша, тов. крестьяне. Да вы тоже, кроме расстрелов, ничего от коммунистов не дождетесь, ибо они, несмотря на то, что крестьянин питается своим трудом, считают вас буржуями, — обращался Плотников к крестьянам 15 июня 1920 года.

Продразверстка , 1920 год. kolyvan-museum.ru

Изъять хлеб , чего бы это ни стоило

И все же не стоит считать выступления повстанцев 1920 года чисто идейными. Взяв власть, большевики в первые же месяцы круто взялись за разрушение экономики (хотя, казалось бы, и до них было сделано все, чтобы она умерла).

Они закрыли базары и рынки. На население возложили всевозможные повинности — гужевую, трудовую, постойную, подводную и т.п. Кроме того, они создали невероятный хаос, отменив хождение всех денег, ходивших при Колчаке. Экономика встала намертво.

В июле 1920 года большевистские власти объявили об изъятии хлебных излишков, чего бы это ни стоило. Вывозили зерно и продовольственное, а со временем и семенное.

«Брали его просто — посылали вооруженные отряды. Называлось — продразверстка. С угрозой сжечь дом и расстрелять тех, кто выражает недовольство», — описывает то время публицист Сергей Баймухаметов в газете «Известия».

Отряд ЧОН. zaimka.ru/isaev-resistance

«Нет места насилию и гнету»

Восстание в степном Алтае охватило смежные волости Барнаульского, Змеиногорского и Славгородского уездов и территории Семипалатинской губернии.

В Народную повстанческую армию Шишкина-Плотникова вошло 11 полков. В среднем на полк — 1,2 тыс. пехотинцев и 300 конников. Общая численность этой армии в 1920 году была не меньше 18 тыс. человек (по другим оценкам — 10−14 тыс.).

В нее вливались бывшие красные партизаны, крестьянская беднота и середняки. Но также и зажиточные крестьяне, казаки и интеллигенты, бывшие офицеры. Инородцы, кустари и торговцы. Иногда — почти все мужчины села кроме стариков.

Антибольшевистские плакаты времен ГРажданской войны. statearchive.ru

Тысячи русских людей, в основном — крестьян, — вновь стали убивать друг друга — сельских активистов, продработников, коммунистов. И все под теми же лозунгами свободы.

«Сибирский народ говорит: „Нет места насилию и гнету“. Он встал не против народной власти, а против насилия», — заявил штаб повстанцев в Волчихе.

«Не сентиментальничать»

Повстанцы из Народной армии разгоняли большевистские власти в селах, на подконтрольных территориях устанавливали свои порядки. Сейчас, 100 лет спустя, ясно, что это движение было обречено на провал.

Сибирские партизаны. zaimka.ru

Они были плохо вооружены и, в общем-то, плохо организованы. Одни сражались за восстановление царских порядков. Другие за учредительное собрание. Третьи — за советскую власть без коммунистов.

Но главное — у партизан образца 1921 года вовсе не было поддержки в виде армии, как у красных партизан годом раньше. И на этот стихийный протест красная власть ответила пулеметами, ружьями и шашками регулярных войск.

11 июля 1920 года комбат Анатолий (Ворожцов, чьим именем названа улица в Барнауле) получил распоряжение «не сентиментальничать» и если надо — расстреливать десятками на месте.

Такие же распоряжения получили и другие красные командиры.

Дом в Барнауле , где в Гражданскую войну скрывался товарищ Анатолий ( Ворожцов). Altapress.ru

«Санкционированное убийство»

Одним из многих сражений того периода была битва за село Волчиха, взятая незадолго до этого повстанцами.

13 июля 1920 года в ходе этой борьбы повстанцы потеряли от 600 до 1,6 тыс. человек убитыми. Среди них сотни человек были зарублены шашками. Красные же имели одного убитого и 12 раненных.

«Можно утверждать, что эти бои были ничем иным, как санкционированным сверху массовым убийством», — уверен историк Владимир Шишкин.

Отряд Филиппа Плотникова окончательно разгромили в октябре 1920 года. Сам Плотников погиб в бою в октябре. А его соратник есаул Шишкин смог увести несколько сот своих людей в Синьцзян, по данным историка Владимира Шулдякова.

В тот год в Сибири произошло 11 крупных восстаний против коммунистов. Но это еще был не конец истории.

Революционные плакаты. Из коллекции Евгения Куракова.

«Забирают последние валенки»

Протесты не остановили большевиков. Они, как и колчаковцы полутора годами раньше, объявили мобилизацию. Изъятие ими продовольствия у сибирской деревни шокировало даже их сторонников.

«Творится что-то невероятное, чуть ли не хуже того, что делал Колчак и опричники Ивана Грозного… В зимнее время стригут овец, забирают последние валенки, рукавицы, обстригают шубы, конфискуют скот крестьянина, разувают детей-школьников…», — писал заместитель начальника милиции 5-го района Ишимского уезда Мелихов в декабре 1920 года.

При этом сплошь и рядом собранный в общественных амбарах хлеб гнил. Его сваливали без разбору в амбары, оно высыпалось наружу, его клевали птицы, расcказывал сотрудник Ишимского музейного комплекса краевед Геннадий Крамор порталу 72.ru

Погибали от холода овцы, остриженные для выполнения плана шерстяной разверстки, уничтожался крупный рогатый скот. Как на это могли смотреть крестьяне, обреченные на голод?

Агитационно-пропагандистские плакаты большевиков времен Гражданской войны. trinixy.ru/

Самое крупное восстание

Зимой 1921 года в Западной Сибири поднялись новые крестьянские восстания против коммунистов. Самое крупное началось на севере Ишимского уезда Тобольской губернии (на Алтае было Сорокинское восстание, но не столь масштабное).

Продотряд, прибывший для изъятия зерна, встретил сопротивление — крестьяне убили двух красноармейцев, а остальных изгнали с помощью вил, кольев и немногочисленных охотничьих ружей.

За каких-то 10 дней мятеж охватил огромную территорию — от Омска до Челябинска и от Кокчетава до Салехарда, пишет «АиФ».

Агитационно-пропагандистские плакаты большевиков времен Гражданской войны. trinixy.ru/

Участвовали в нем крестьяне, казаки, а порой и рабочие и городская интеллигенция — хотя первые, конечно преобладали. Среди крестьян были и старожилы, и новоселы, и неприписанные, и кулаки, и бедняки с середняками.

Они спиливали телефонные столбы, жгли мосты, грабили склады с продовольствием, захватывали уездные центры, в феврале 1921 года на три недели блокировали железнодорожное движение — в общем, делали все то, что годом раньше красные партизаны.

Гражданская война. «Одноклассники». В.Дроздов.

Хоронили в общей могиле

Чего они хотели? Рассчитывали, что вслед за ними поднимется вся страна, большевиков свергнут, пройдут свободные выборы…

Считается, что Западно-Сибирское восстание было самым крупным в СССР — одновременно воевали, по некоторым сведениям, около 100 тысяч человек — больше, чем во времена красных партизан. Хотя количество участников достоверно и не подтверждено.

К концу мая 1921 года красное колесо в основном подавало крестьянское сопротивление в Сибири — Красная Армия к тому времени была хорошо вооружена и организована.

Барнаул в 1910—1920 годы. retro. moi-barnaul.ru

Малая часть повстанцев ушла в леса. Им было от чего скрываться: взятых в плен повстанцев перед смертью пытали, а потом хоронили в общей могиле.

Официально считается, что красная Россия победила и белых, и повстанцев к концу 1922 года. Но отдельные непримиримые бойцы скрывались в сибирской тайге до 1925 года.

Многие историки утверждают: именно Западно-Сибирское восстание стало одной из главных причин смягчения политики и введения НЭПа. Но это уже была совсем другая история. И закончилась она тоже плохо.