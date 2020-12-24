Барнаульский предприниматель рассказал, как в царские времена на Алтае делали вино без винограда и почему виски нам роднее водки

«Водка не является нашим национальным напитком», — утверждает барнаульский предприниматель и коллекционер Алексей Синеев. Например, в царские времена люди чаще пили хлебное вино — аналог шотландского виски. Самые популярные мифы Синеев развенчал в своей книге «Виноделие Российской империи конца XIX-начала XX века». Что производили российские виноделы и как по винным этикеткам можно изучить историю страны, узнал altapress.ru.

О чем книга

В книге «Виноделие Российской империи конца XIX — начала XX века» через этикетки винных и ликеро-водочных изделий раскрываются истории более 460 винокуров и их предприятий из 44 губерний царской России, начиная с Архангельской и заканчивая Ярославской.

Казалось бы, из частных историй конкретных людей складывается история развития российского предпринимательства и промышленности конца XIX — начала XX века.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

Как она создавалась

Толчком для создания книги стала большая коллекция винно-водочных этикеток Алексея Синеева, которые он собирает с самого детства, с 1974 года.

Самая первая этикетка, с которой началась коллекция, в памяти автора не сохранилась, но остались картины из советского прошлого, которые он красочно описал в начале своей книги.

«Из детства я запомнил такую картину. Лето. Утро. Район хрущевок-пятиэтажек в виде колодца, между ними довольно большой двор, где мы обычно играем. На весь двор раздается крик, усиленный эффектом колодца: „Бутылки-и-и сдавайте-е-е!“. Мы высыпаем во двор. Там стоит гнедая лошадь, запряженная в телегу с высокими бортами, почти как у грузовика, на телеге сидит колоритный бородатый цыган и зазывает народ сдавать пустые бутылки», — пишет Синеев.

Тогда стеклянную тару в специальных пунктах принимали за 12 копеек. Но для этого нужно было отстоять очередь в окружении не самых приятных личностей. Поэтому многие сдавали бутылки «посредникам» — цыганам — по цене 10 копеек. У этих цыган мальчишки выменивали бутылки с понравившимися этикетками.

Еще коллекционеру запомнился «набег» на Барнаульский ликеро-водочный завод. Вместе с другом они пришли на проходную и попросили «тетеньку» дать им этикеток для коллекции.

Женщина, хоть и имела неприступный вид, откликнулась на просьбу мальчишек и вынесла им огромную пачку заводских этикеток прямо из-под станка, еще пахнувших типографской краской. Это коллекционерское счастье запомнилось Алексею Синееву на всю жизнь.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

Сегодня у него одна из самых больших коллекций в России — около 50 тыс. этикеток. Но в один момент коллекционер почувствовал «потолок» — что делать с ними дальше?

Однажды, рассматривая на компьютере старинные этикетки, его осенило: а почему бы не попробовать найти информацию о виноделах, указанных на них (по законам того времени на каждой этикетке указывалась фамилия винодела и место производства напитка. — Прим. ред.). Потом стал выискивать в интернете сканы старинных этикеток и скачивать на компьютер.

«Так я начал потихоньку прикасаться к истории, разыскивая информацию об этих людях. По мере накопления материала классифицировал старинные этикетки по фамилиям виноделов. Потом по российским губерниям, где находились винокуренные заводы. И через винную этикетку прослеживал историю людей», — поделился автор книги.

Сбор информации оказался нелегкой задачей. Коллекционеру пришлось написать не один десяток запросов в архивы и музеи по всей стране, на это он потратил около трех лет.

Чем отличается виноделие от винокурения

В начале книги раскрываются важные нюансы промышленности так называемого акцизного периода, который был введен в 1863 году. Купцами отдельно приобретался патент на право производить напитки и отдельно — на право продавать их.

Тогда предприятия делились на четыре типа: винокуренные, водочные, спиртоочистительные и оптовые винные склады.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

В винокурнях из хлеба, овощей и фруктов выкуривали спирт, а также производили вино — но не виноградное.

Например, тут делали хлебное вино (оно же «сивуха», «горелка», «полугар», «пенник» и так далее), известное русским людям с XVI века. Получалось оно из перебродившего с дрожжами хлебного сусла, которое замешивали, как на квас, из солода и муки.

«Хлебное вино — это, по сути, исторический аналог шотландского солодового виски, изготовленного из зерна: ржи, овса, ячменя, пшеницы — и крепостью 38,5%, несладкий и прозрачный», — рассказал на страницах своей книги автор.

Еще на винокурнях делали столовое, или очищенное вино — прообраз современной водки, — которое производилось из очищенного горячим способом и пропущенного через угольные фильтры спирта-сырца.

Водкой тогда назывался напиток, который содержал примеси (ягодные, травяные и прочие экстракты), «не свойственные спирту, как продукту винокурения». В качестве примера можно вспомнить анисовую водку, которую пили герои романа «Мастер и Маргарита» у Михаила Булгакова.

Спирт-сырец из винокурен отправляли на водочные заводы. Там в него добавляли экстракты ягод, трав, получая разнообразные настойки, наливки, ликеры, ратафии, сливянки, запеканки и прочие алкогольные продукты.

Настойкой в то время назывался ароматизированный спирт без перегонки, а наливкой — спиртовой настой на фруктах и ягодах.

На спиртоочистительных производствах выкуренный спирт очищали и доводили до крепости 96 градусов.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

На оптовых складах тоже очищали спирт и вино, приобретенное на винокурнях, и разливали в стеклянную тару. Винокуры продавали вино обычно в бочках.

Вот и получается, что виноделия в привычном для нас понимании (производство алкогольного напитка из винограда) Российской Империи практически не было. Это практиковали только в Южных губерниях: Таврической, Ставропольской, Астраханской, Екатеринославской, Донской, Кубанской, Терской областях и Кавказском крае.

Как винокуренный бизнес развивался на Алтае

Если на всей территории Российской империи было свободное предпринимательство, то в Алтайском горном округе частью земель владел кабинет Его Императорского Величества. И чтобы получить разрешение заниматься каким-то бизнесом, нужно было обращаться до самого «верха».

Удалось это провернуть только чиновнику Платонову в 1868 году — ему дали добро на строительство Иткульского винокуренного завода.

Пока Платонов был на госслужбе, завод строил его компаньон Григорий Бадьин, купец 2-й гильдии. Но через год чиновник присоединился к совладельцу своего бизнеса.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

Бадьин и Платонов обещали выпускать 50 тыс. ведер вина и платить в казну с каждого по 1,5 копейки, но позднее плата выросла до 5 копеек. На заводе выкуривали спирт-сырец, из которого производили простое хлебное вино.

Эта история всколыхнула местных предпринимателей. Раз разрешили одному построить такой завод, то почему нельзя другим? Так, например, в скором времени купец Рыбаков открыл Бийский винокуренный завод.

Крупнейшими алтайскими и сибирскими винокурами были купцы Ворсины — Александр и Иван. В 1877 году братья построили свой первый небольшой водочный завод, в 1883 — пивоваренный завод мощностью 250 гектолитров на берегу Заводского пруда.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

К 1890 году у Ворсиных также было 9 питейных заведений и оптовый винный склад. В 1892-м оборот на водочном заводе составлял 12,5 тыс. рублей, на пивоваренном — 6 тыс. рублей. А на 1 тыс. рублей в то время можно было легко приобрести небольшой дом.

В 1894 году братья Ворсины построили Барнаульский винокуренный завод № 18, оснащенный самыми современными аппаратами того времени. Его производительность составляла 250 тыс. ведер спирта. Вокруг завода был возведен целый поселок с домами, школой, баней, амбарами и складами.

Завод постоянно модернизировался, что позволяло существенно увеличивать и прибыль. Так, к 1913 году доход винокуренного завода составлял 346 тыс. рублей, у пивоваренного — 160 тыс., 233 тыс. рублей приносили торговые заведения.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

Первый удар по бизнесу Ворсиных нанесла Первая мировая война, когда был объявлен сухой закон. В 1920 году все их предприятия национализировали.

К тому времени основатели дела, Александр и Иван, уже скончались.

О чем еще рассказал автор книги

— Многие известные люди владели винокуренными заводами или были с ними связаны. Например, поэт Николай Некрасов, отец режиссера Всеволода Мейерхольда. Революционер Марат из Бессарабской губернии был младшим сыном винокура.

Дед Александра Пушкина тоже имел винокурню. Когда поэт пишет про «горячее вино», надо понимать, что это был дистиллят. И в 14 лет Пушкин его уже попробовал. Этот же дед-винокур оплатил будущему поэту учебу в лицее.

— В обществе существует ханжеское отношение к алкогольной теме. Изучая современные исторические материалы, я встречал такие идеологические обороты речи, как «сколотил первоначальный капитал», «не гнушался эксплуатировать дешевый труд крестьян», «играл на слабостях русского человека к выпивке» и так далее, которые выдавали предвзятое отношение исследователей к людям, о которых они писали.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

Но именно купечество дало России экономическое процветание и оставило заметный след в духовной сфере: искусстве, архитектуре, благотворительности. Многие владельцы винокурен были меценатами, строили школы (в том числе для обучения своих крестьян), церкви, лазареты, казенные дома, жертвовали в фонды. Но кто об этом сейчас помнит?

Поэтому моя книга — это еще и попытка отдать дань памяти людям, внесшим большой вклад в развитие российской промышленности.

— Акцизная система позволила развить производство вина до мировых высот. Князь Голицын во Франции в 1900 году на Всемирной выставке виноделов представил на слепую дегустацию свое шампанское.

И вот во время объявления результатов собрались все владельцы знаменитых французских винных и шампанских домов. Граф Шандон встал с бокалом победившего, но пока еще анонимного шампанского и произнес тост за здравие французских виноделов, которые производят лучшие в мире вина.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

После его слов со своего места поднялся князь Голицын и сказал: «Я давно искал во Франции человека, который продвигал бы наше шампанское. И я его нашел в вашем лице, граф. Ведь вы пьете мое шампанское».

— Во время создания книги случались самые необычные истории. Однажды мне позвонил человек из Пятигорска и рассказал историю итальянцев-колонистов, которые приехали в Россию по приглашению императрицы Екатерины II для освоения пустующих земель. За десять лет они вырастили виноградники и стали делать хорошее вино. В царские времена приглашение иностранцев для создания колонии было нормальной практикой — к нам приезжали французы, швейцарцы, немцы, финны и так далее.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

В книге описана история этих итальянцев и есть этикетка их завода с изображением местной горы. На ней написано «Раджи и Ко. Натуральное виноградное вино французских лоз. Верблюдогорская итальянская колония св. Николая».

Но эта история окончилась трагически. После революции 1917 года семья Раджи бежала из России, боясь физической расправы.

— Сегодняшняя история с иткульским заводом — это отдельная тема о стагнации ликеро-водочного производства в России. Тенденция такова: в 90-е годы начался бурный расцвет отрасли, но постепенно государство стало сворачивать региональные производства.

Предприниматель Алексей Синеев написал книгу «Виноделие Российской Империи» Анна Зайкова

Сейчас в России негласно царит монополия — есть не больше 10 человек, которые имеют водочный бизнес.

И наш Барнаульский ликеро-водочный завод закрылся по этой же причине. Конечно, обидно, если иткульский завод повторит судьбу барнаульского, ведь оба они с богатой историей.

Где можно приобрести книгу

Тираж книги — 1000 экземпляров. Два экземпляра будут переданы в Алтайскую краевую библиотеку им. Шишкова.

Книгу также можно заказать напрямую у автора, написав ему в Facebook.