«В коммунизм на водке хочешь въехать!» Зачем Горбачев проводил антиалкогольную кампанию и чем она навредила Алтаю

35 лет назад Горбачев провел в СССР антиалкогольную кампанию. Как боролись с алкоголем, почему не победили и как это всё навредило Алтайскому краю — рассказывает altapress.ru.

Как решался вопрос о борьбе с пьянством

В марте 1985 года Михаил Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Над страной подул ветер перемен.

4−6 апреля состоялось заседание Политбюро, на котором обсуждали вопрос «О борьбе с пьянством и алкоголизмом». На заседании Михаил Сергеевич настаивал на усилении борьбы с пьянством, подчеркивая его негативные последствия.

Заместитель председателя Госплана СССР попытался возразить Горбачеву, указав на то, что ограничение продаж спиртного нанесет удар по бюджету, что негде взять 5 млрд «водочных рублей». Этими словами он вызвал гневное возражение Горбачева «В коммунизм на водке хочешь въехать!».

После этого в мае появилось Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогонокурения».

Постановление вызвало не тот эффект, которого ожидали. По сути, вместо борьбы с пьянство и алкоголизмом правительство развернуло наступление на спиртоводочную промышленность и виноделие. Многократно уменьшилось число магазинов, которые торговали спиртным, закрылись пивные, ликвидировалось производство стеклянной посуды для алкоголя. В южных регионах началось уничтожение виноградников, их площадь за три года уменьшилась на 30%.

«Сухой закон» в СССР. anews.com

Как боролись с пьянством на Алтае

Алтайский край не относился к числу регионов, где развито виноградарство, но тоже потерпел убытки от антиалкогольной кампании.

Возле курорта Белокуриха агроном В. Нетин занимался разведением винограда. Ему удалось вывести 64 сорта. Этот опыт признали уникальным. В пылу антиалкогольной кампании виноградник уничтожили, а на его месте стали высаживать тыквы.

«Сухой закон» в СССР. anews.com

Также в Алтайском крае разгромили Змеиногорский ликероводочный завод.

На Иткульском спиртзаводе производство основной продукции снизилось вдвое. Вынужденные простои, роспуск рабочих и отпуск без содержания привели к снижению трудовой дисциплины, учащение случаев пьянства и прогулов.

«Сухой закон» в СССР. anews.com

Что произошло потом

В такой непростой ситуации предприятия спиртовой отрасли пытались сами спасти свои заводы. Например, Мариинский ликероводочный завод в Кемеровской области сохранился благодаря организации мармеладного цеха. Барнаульский ликероводочный завод объединился с заводом безалкогольных напитков, который размещался рядом.

За период антиалкогольной кампании 80-х по всей стране расцвело самогонокурение. Как следствие — с прилавок исчез сахар.

Горбачевская антиалкогольная кампания сопровождалась идеологической «работой» в средствах массовой информации. Воспевались безалкогольные свадьбы и банкеты.

«Сухой закон» в СССР. anews.com

В свое время в США «сухой закон» породил мафию. В СССР, по сути, произошло то же самое. Вместо государственного бюджета алкогольные деньги рекой потекли к представителям криминального бизнеса. Водку стали сбывать цыгане, таксисты и некоторые пенсионерки. Получили распространение наркотики.

Напуганное полученными результатами правительство понемногу начало менять свою политику в этом вопросе. Вместо наступления на спиртоводочную промышленность стали пытаться упорядочить потребление. Позже Горбачев признал провал антиалкогольной кампании середины 1980-х.

Источник Сборник «Экономическая история Сибири ХХ — начала ХХI века», статья «Спиртовая отрасль Алтая в периоды антиалкогольных кампаний ХХ века». Авторы В. А. Скубневский, А.М.Мариупольский.

Анна Карпова