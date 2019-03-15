Первый и последний президент: как ушел Горбачев и распался СССР

15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов Михаил Горбачев стал первым в истории президентом Советского Союза. В этой должности он не пробыл и двух лет. Вслед за уходом Горбачева распался и СССР. О недолгом президентском сроке Горбачева и развале Советского Союза — в материале altapress.ru.

Горбачев выступил с инициативой о проведении съезда народных депутатов еще в середине февраля 1990 года. На этом съезде по его инициативе должны были учредить пост президента. По мнению историков, пишет BBC, лидер стремился ослабить свою зависимость от ЦК. А отказаться от демократических всенародных выборов его подтолкнули боязнь Ельцина и потакание номенклатурному окружению.

Выборы без альтернативы

Съезд открылся 12 марта. Депутатов пугала спешность принятия решений. Среди участников собрания возникла идея запретить совмещение поста президента и лидера политической партии. Тогда возможность занять главенство появилась бы у других членов: Александра Яковлева, Ивана Полозкова и Егора Лигачева. Предложение о запрете поддержали 1303 депутата из 2245, но этого количества не хватило — необходимо было набрать две трети голосов.

Юрий Афанасьев,

сопредседатель Межрегиональной депутатской группы:

Попытка наспех, тут, на съезде, ввести пост президента — есть грубейшая, тягчайшая политическая ошибка, которая многократно усугубит наши трудности, тревоги и опасения.

На пленуме ЦК КПСС, 14 марта, из трех кандидатов остался один Михаил Горбачев — остальные отказались. Выборы оказались фактически безальтернативными. Результаты депутатам огласили на следующий день.

Горбачева избрали путем депутатского большинства, за него проголосовало 59,2%. Тогда же не только утвердили пост президента, но и упразднили 6-ю статью, которая содержала информацию о руководящей и направляющей роли КПСС. После этого правитель фактически перестал нуждаться в ЦК — аппарат утратил свою власть.

Выступление Михаила Горбачева ММАМ/МДФ/russfoto

Из речи Михаила Горбачева во время присяги: