Первый и последний президент: как ушел Горбачев и распался СССР

Горбачев выступил с инициативой о проведении съезда народных депутатов еще в середине февраля 1990 года. На этом съезде по его инициативе должны были учредить пост президента. По мнению историков, пишет BBC, лидер стремился ослабить свою зависимость от ЦК. А отказаться от демократических всенародных выборов его подтолкнули боязнь Ельцина и потакание номенклатурному окружению.
Выборы без альтернативы
Съезд открылся 12 марта. Депутатов пугала спешность принятия решений. Среди участников собрания возникла идея запретить совмещение поста президента и лидера политической партии. Тогда возможность занять главенство появилась бы у других членов: Александра Яковлева, Ивана Полозкова и Егора Лигачева. Предложение о запрете поддержали 1303 депутата из 2245, но этого количества не хватило — необходимо было набрать две трети голосов.
Юрий Афанасьев,
сопредседатель Межрегиональной депутатской группы:
Попытка наспех, тут, на съезде, ввести пост президента — есть грубейшая, тягчайшая политическая ошибка, которая многократно усугубит наши трудности, тревоги и опасения.
На пленуме ЦК КПСС, 14 марта, из трех кандидатов остался один Михаил Горбачев — остальные отказались. Выборы оказались фактически безальтернативными. Результаты депутатам огласили на следующий день.
Горбачева избрали путем депутатского большинства, за него проголосовало 59,2%. Тогда же не только утвердили пост президента, но и упразднили 6-ю статью, которая содержала информацию о руководящей и направляющей роли КПСС. После этого правитель фактически перестал нуждаться в ЦК — аппарат утратил свою власть.
Из речи Михаила Горбачева во время присяги:
Торжественно клянусь верно служить народам нашей страны, строго следовать Конституции СССР, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента СССР.
Как распался СССР
Политика перестройки обострила имеющиеся в Союзе противоречия, сообщает ТАСС. Власть КПСС слабела, и это привело к отделению многих союзных республик: Литва, Латвия, Эстония и Азербайджан заявили о независимости. Этот процесс получил название «Парад суверенитетов». Попытки сохранить СССР в августе 1991 года не увенчались успехом. Члены ГКЧП ввели в стране чрезвычайное положение. Они планировали помешать дальнейшим попыткам Горбачева «сплотить» государство, а именно подписать Союзный Договор. Документ предполагал новые условия для республик — обретение суверенности.
ГКЧП распустили, некоторые республики заявили о своей независимости, а вместе с этим ослабла и власть Горбачева. Уже в конце августа он вынужден был распустить ЦК КПСС. 8 декабря 1991 года лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии «договорились» о создании Содружества Независимых Государств и роспуске СССР.
Как ушел Горбачев
Свое заявление Горбачев сделал после встречи с Борисом Ельциным, которая состоялась 23 декабря. Они обсудили технические процедуры перехода власти от президента СССР к главе РСФСР, непосредственно Ельцину.
25 декабря 1991, спустя 660 дней после вступления в должность, Михаил Горбачев покинул пост Президента Советского Союза. Об этом он сообщил в прямом эфире Центрального телевидения. В этот же день, в 19:38 с Кремля спустили красный флаг.
Фраза, открывающая обращение Михаила Горбачева:
Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР.