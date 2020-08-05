На земли заброшенного алтайско-французского виноградника не прочь зайти «не какой-то там проходимец»

Компания «Петроглиф», развивающая производство элитной воды на мощностях «Алтайского винного завода», планирует реализовать еще один проект. Как стало известно altapress.ru, речь идет о выпуске холодного чая. Предприятие уже начало готовить сырьевую базу, арендовав для выращивания смородины небольшие участки земли. В администрации Алтайского района сообщили: инвестор не прочь зайти на площади погибающих виноградников, но есть препоны. Проект «Алтайское вино» хоть и с треском провалился, но официально все еще на плаву.

Виноградники в Алтайском районе, история которых началась в далеком 2009 году, как совместный проект с французскими специалистами, уже несколько лет находятся в запущенном состоянии. Огромная площадь заросла бурьяном, ухаживать за растениями особо некому.

О громкой истории неуспеха все стараются забыть.

Как провалился амбициозный проект? 2009 год. Госкорпорация «Алтайспиртпром», которая изначально была инициатором проекта в Алтайском районе, завезла первые саженцы винограда. Высажены они были на небольшой плантации в 30 соток. 2010 год. На 3 га земли неподалеку от села Алтайского было высажено 12 тыс. новых саженцев сортов «гаме», «маршал фош», «миньо», «мускат оттонель», «пино нуар», «шардоне». 2013 год. Сотрудники «Алтайспиртпрома» высадили еще 10 тыс. саженцев винограда сортов «мускат» и «пино нуар», специально доставленных почтовой службой из провинции Франш-Конте. Алтайский виноград. Анна Зайкова 2016 год. Часть урожая осталась в полях под снегом. Владимир Вагнер поспешил объяснить, что так и задумано. Якобы ягоду специально оставили на лозе, чтобы она подморозилась и из нее можно было делать ледяное вино. 2017 год. После громкой публикации altapress.ru Владимир Вагнер рассказывал, что проект «Алтайское вино» реализует сам, без какой-либо помощи. Виноград намеренно оставляют заросшим сорняком, чтобы таким образом задерживать снег и укрывать растения зимой. 2018 год. Владимир Вагнер решил найти виноградникам новое применение. Часть посадок он хотел заменить на тыкву, урожай которой использовать для экспериментов в области пивоварения. Тыква в Алтайском районе так и не появилась. 2020 год. Владимир Вагнер признан личным банкротом.

По словам Сергея Черепанова, главы администрации Алтайского района, в 2019 году на виноградники приезжали студенты пищевого факультета АлтГТУ и собирали какой-то урожай. В райцентре у проекте «Алтайское вино» была штаб-квартира: здесь какое-то время жила молодежь, работавшая на плантации.

Дегустация алтайского вина. Анна Зайкова

Возвращались ли они в 2020 году, в администрации уточнить не смогли — не знают.

Как сообщил начальник «Алтайпищепрома» Александр Большаков, других инвесторов, желающих подхватить винный проект, в крае нет.

Что будет с землей

В 2017 году, когда судьбу французского виноградника обсуждали на всех уровнях, даже в Москве, идейный вдохновитель и гендиректор компании «Алтайская лоза» Владимир Вагнер громко заявлял: «Пока я живой, пока не на Черницком, буду драться за этот проект».

В Алтайском крае собирают первый в этом году урожай винограда. Анна Зайкова

Слово свое он держит. Он по-прежнему является арендатором большой площади земли, которой, к слову, в Алтайском районе дефицит. Заведующий кафедры технологии бродильных производств и виноделия АлтГТУ исправно платит за нее налог.

У компании «Алтайская лоза» в аренде 12 га земли, засажено восемь. Из них три «введены в эксплуатацию», то есть растения достигли шестилетнего возраста.

Алтайское вино altapress.ru

Пусть масштабного производства здесь уже в помине нет, придраться, как говорится, не к чему.

Как стало известно altapress.ru, в местной администрации Владимиру Вагнеру уже ненавязчиво намекали, что стоило бы земли переуступить, на что он отвечал просто: «Я свою тонну винограда собираю. Мне для нужд кафедры этого достаточно».

Времени для экспериментов у главного алтайского винодела тоже достаточно, аренда земли была оформлена на 49 лет.

Кто интересуется землей

Между тем, со свободной землей в туристическом и заповедном Алтайском районе действительно беда. Сергей Черепанов объясняет: на площади под виноградниками, на которых уже давно стоило бы поставить крест, с вожделением посматривают многие инвесторы. Но в силу размещения они удачно бы подошли «Петроглифу», считает чиновник.

Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года Олег Богданов

Нижнее виноградное поле располагается прямо за воротами Алтайского винзавода.

В местной администрации уверяют: инвестор готов был бы рекультивировать земли и провести на них посадку смородины, лист которой планируется использовать в производстве холодного чая.

Компания уже развивает в районе это направление, но возделываемые площади небольшие. Инвестору же нужен масштаб.

Что известно о новом проекте

Компания «Петроглиф», работающая на мощностях винного завода, крайне закрытая. С алтайскими СМИ руководство не общается. Если двери предприятия и открываются, то только для московских журналистов.

Но крохи информации все же просачиваются. По данным altapress.ru, с момента покупки новый собственник предприятия вложил в модернизацию завода порядка 70 млн рублей.

Французские виноградники в Алтайском районе. 27 апреля 2017 года Олег Богданов

Здесь установили современное оборудование, позволяющее соблюдать необходимый уровень безопасности производства, хранения и транспортировка продукции. Обустроили вторую скважину.

Что касается самой воды Petroglyph, то производитель относит ее к сегменту премиум. Как говорится на официальном сайте продукта, источник находится на территории села Алтайское.

Дебит (объем жидкости, стабильно поступающий из естественного или искусственного источника в единицу времени) только одной скважины составляет 410 млн литров воды в год.

«Алтайский винзавод» начал выпускать премиальную минеральную воду www.petroglyphwater.com

Вода изначально разливалась в современную пластиковую тару объемом 1,25 литра. Этот формат производитель обозначал как прогрессивный business size. Сейчас на предприятии используют и стекло. Продукция в такой бутылке в том числе идет на экспорт в Германию.

Еще одним заграничным рынком сбыта для алтайской природной воды являются Объединенные Арабские Эмираты.

В России она поставляется в основном в европейскую часть страны. В Москве продается через интернет-магазины, в том числе «Экомаркет», который активно продвигают отечественные селебрити.

«Алтайский винзавод» начал выпускать премиальную минеральную воду www.petroglyphwater.com

О проекте производства холодного чая известно немного. Пока «Петроглиф» его не запустило, но планы по приобретению новой линии и выпуску продукции есть.

Кто владеет винзаводом

Компания «Петроглиф» была зарегистрирована в сентябре 2015 года. Ее единоличным учредителем выступает предприниматель Антон Супрун. Судя по картотеки ресурса «За честный бизнес», помимо Алтайского края у него есть активы в Москве, Кемеровской и Новосибирской областях.

Больше всего действующих предприятий у Супруна как раз в Новосибирске. Там он, например, является совладельцев сети ресторанов быстрого питания «Дядя Денер».

«Дядя Денер» kapitalist. tv

В 2018 году ее генеральный директор Антон Лыков рассказывал изданию «Советская Сибирь», что Антон Супрун присоединился к их компании годом ранее.

Став партнером, он инвестировал средства и тем самым помог усовершенствовать формат. «Денер» стал работать в формате большого кафе, попал в торговые центры, стал развивать собственную доставку, смог выкупить производство у партнера.

В Алтайском районе инвестора называют порядочным, «не каким-то там проходимцем».