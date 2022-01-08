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Жизнь

Старый Новый год-2022. Что это за праздник и когда его отмечают

В России Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Как появился этот праздник и с какими традициями он связан — в материале altapress.ru.

Старый Новый год
Старый Новый год
СС0

Как и когда появился Старый Новый год?

Старый Новый год появился, когда Россия в 1918 году перешла с юлианского календаря на более точный — григорианский. Дело в том, что Европа уже жила по новому летоисчислению, и отставание от нее по датам приводило к разным экономическим и политическим казусам.

К примеру, письмо за рубеж могло прийти на несколько дней раньше, чем его отправили.

Старый Новый год празднуют потому, что православная церковь отказалась переходить на григорианский календарь и продолжает существовать по старому стилю.

Так, в ночь с 13 на 14 января снова зажигаются гирлянды и бенгальские огни.

В какие еще странах празднуют Старый Новый год?

Старый Новый год отмечают в странах СНГ, Греции, Черногории, Сербии и Алжире, Тунисе и некоторых других государствах.

Старый новый год.
Старый новый год.
открытые источники

Что категорически запрещено делать на Старый Новый год?

На Старый Новый год ни в коем случае нельзя:

  • Выносить мусор. В противном случае дом могут покинуть благополучие и достаток;
  • Ругаться, обижаться и сквернословить;
  • Давать и брать деньги в долг;
  • Считать мелочь. Это может привести к слезам.

Лучше накрыть праздничный стол и провести время с близкими. Тогда, по поверью, весь год будет счастливым.

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