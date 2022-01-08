Старый Новый год-2022. Что это за праздник и когда его отмечают

Как и когда появился Старый Новый год?
Старый Новый год появился, когда Россия в 1918 году перешла с юлианского календаря на более точный — григорианский. Дело в том, что Европа уже жила по новому летоисчислению, и отставание от нее по датам приводило к разным экономическим и политическим казусам.
К примеру, письмо за рубеж могло прийти на несколько дней раньше, чем его отправили.
Старый Новый год празднуют потому, что православная церковь отказалась переходить на григорианский календарь и продолжает существовать по старому стилю.
Так, в ночь с 13 на 14 января снова зажигаются гирлянды и бенгальские огни.
В какие еще странах празднуют Старый Новый год?
Старый Новый год отмечают в странах СНГ, Греции, Черногории, Сербии и Алжире, Тунисе и некоторых других государствах.
Что категорически запрещено делать на Старый Новый год?
На Старый Новый год ни в коем случае нельзя:
- Выносить мусор. В противном случае дом могут покинуть благополучие и достаток;
- Ругаться, обижаться и сквернословить;
- Давать и брать деньги в долг;
- Считать мелочь. Это может привести к слезам.
Лучше накрыть праздничный стол и провести время с близкими. Тогда, по поверью, весь год будет счастливым.