Вот и старый Новый год —

Снова праздник у ворот,

А в душе — тепло и радость,

Ностальгия, смех и сладость!



Все с подарками шагают,

Старый Новый год встречают

Под курантов бой ночной,

Веселясь со всей душой!



Пусть под старый Новый год

Вас лишь счастье только ждет,

И, конечно же, веселье,

Пусть поднимет настроение!

Только-только оклемались,

На работу все пошли,

Отдохнули, отдышались,

Разобрали все столы…



Как опять к нам постучался

Чудный Старый Новый год.

И народ наш снова сдался,

Праздник в гости ведь пришел.



Пусть всё то, что не успели,

Загадать на Новый год,

В этот раз успеют точно.

Пусть удача вас всех ждет.