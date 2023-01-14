14 января
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Жизнь

Старый Новый год — 14 января. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Старый Новый год отмечают в России 14 января. Такая традиция появилась из перехода с юлианского календаря на григорианский. Altapress.ru подготовил душевные поздравления в прозе, стихах и смс.

Подарок. Новый год. Рождество
Подарок. Новый год. Рождество
СС0

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Сегодня снова праздник! И хоть основные салюты уже отгремели, подарки подарены и получены, есть у нас повод поздравить друг друга еще раз с наступлением старого Нового года. Загадывайте свои заветные желания, если не успели помечтать — помечтайте! Пусть в уже наступившем году свершится все, чего вы ждете!

Поздравляю со Старым Новым годом! Пускай этот год будет одним из самых лучших, успешных, позитивных и ярких лет в твоей жизни. Пускай всё самое желанное и сокровенное сбудется, жизнь будет потрясающе легкой, интересной и веселой!

Со Старым Новым годом! Пусть старый год заберет с собой все неудачи, невезение и ошибки, а год новый подарит счастье, чувство гармонии с собой и со всеми вокруг. Желаю года, полного радости, удовлетворения, любви и, прежде всего, большого счастья!

Новый год. Подарок. Ребенок
Новый год. Подарок. Ребенок
СС0

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

Вот и старый Новый год —
Снова праздник у ворот,
А в душе — тепло и радость,
Ностальгия, смех и сладость!

Все с подарками шагают,
Старый Новый год встречают
Под курантов бой ночной,
Веселясь со всей душой!

Пусть под старый Новый год
Вас лишь счастье только ждет,
И, конечно же, веселье,
Пусть поднимет настроение!

Только-только оклемались,
На работу все пошли,
Отдохнули, отдышались,
Разобрали все столы…

Как опять к нам постучался
Чудный Старый Новый год.
И народ наш снова сдался,
Праздник в гости ведь пришел.

Пусть всё то, что не успели,
Загадать на Новый год,
В этот раз успеют точно.
Пусть удача вас всех ждет.

В дом приходит светлый праздник —
Это старый Новый год.
Новый год у нас проказник,
Дважды зябнет у ворот.
Снова мы его встречаем,
С нетерпением вновь ждем.
Вас сегодня поздравляем
И желаем, чтоб в ваш дом
Приходили счастье, радость.
И пускай прошедший год
Заберет с собой усталость
И потоки всех невзгод.
Новый год мечты исполнит.
Поздравляем вас! И пусть
Жизнь он красками наполнит,
Навсегда прогонит грусть.

Новый год. Подарок
Новый год. Подарок
СС0

Поздравления со Старым Новым годом в смс

Мы сегодня провожаем
Старый Новый год.
Пусть плохое с ним уходит,
И печаль уйдёт.

А взамен пусть прибывает
Радость и удача,
И достаток, и стабильность
К этому в придачу.

Старый Новый год пришел,
Дверь ему открой скорее.
С ним удача в дом войдет,
Сердцу станет веселее.

Я желаю не болеть,
Весь год жизнью наслаждаться,
Ни о чем не сожалеть
И почаще улыбаться.

Нынче Старый Новый год,
Вот такой круговорот!
Я желаю много смеха,
Счастья, бодрости, успеха,
Женщинам — очарованья
И мужского вам вниманья.
Денег, много сил — мужчинам,
Всем не злиться без причины,
Быть любимыми, любить
И с размахом год прожить!

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