Старый Новый год 2023: что есть, как праздновать и на кого гадать

Необычный праздник появился из-за перехода на новый стиль летоисчисления. Царская Россия жила по юлианскому календарю, в то время как Европа — по григорианскому, который был более точным. Разница между двумя исчислениями составляла 13 дней.
В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь на западноевропейский. Согласно декрету, это «установило бы в России одинаковое почти со всеми культурными народами исчисление».
Традиция праздность еще один Новый год осталась.
Вместе с Новым годом перенесли даты других праздников. Рождество стали отмечать 7 января, в то время как в Европе его празднуют 25 декабря.
А «Новолетие» — новый год от сотворения мира — православная церковь отмечает отмечает 14 сентября вместо 1 сентября.
Традиционное блюдо Старого Нового года — кутья. Это блюдо из зерен пшеницы, риса или ячменя, заправленное медом. К кутье можно добавлять различные ингредиенты: орехи, изюм, мак, сухофрукты. Для большей сытности можно включить даже мясо и заправить салом.
Также в этот день жарили поросенка — в честь Васильева вечера. Святого Василия считали покровителем этих животных.
Старый Новый год встречают в кругу семьи. На праздник можно позвать тех, с кем не успели встретить наступающий Новый год.
Строгих правил празднования нет. Люди накрывают вечером стол, зажигают бенгальские огни и запускают салюты.
Добрая традиция этого праздника — лепить всей семьей вареники или пельмени. Один из них надо обязательно сделать счастливым и положить внутрь него монетку, перец или просто кусочек теста. Кому попадется такой вареник или пельмень, тот будет счастлив весь следующий год.
Ночь с 13 на 14 января считается самой подходящей для гаданий. Наши предки верили, что потусторонние силы особенно сильны в этот период.
- Гадание на будущее — в центр стола поставьте стеклянный графин, наполненный водой. Вокруг него расставьте три свечи и внимательно смотрите в жидкость. Через некоторое время тени от свечей покажут таинственную картинку, которая и предскажет будущее.
- Гадание на мужа — о том, каким будет будущий супруг, подскажет первый встречный. Если собака — муж будет злым, если овца — тихим и спокойным. А по ложке кутьи узнавали имя суженого. Ложку угощения спрячьте под одеждой и спросите у первого случайного мужчины имя. Так и будут звать супруга.
- Гадание на желание — заранее напишите несколько записок со своими желаниями и вечером в канун старого Нового года спрячьте их под подушку в полном беспорядке. Утром вытащите любую записку — желание, написанное на ней, обязательно исполнится.
- Гадание по шампанскому — положите крошечный кусочек шоколада в бокал с шампанским и посмотрите, что произойдет. Если кусочек опустился на дно, то будете весело танцевать. Если шоколад всплыл — вас ждет удивительно путешествие или событие. А если прилип к стенке бокала, то вас ожидает встреча со второй половинкой.
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