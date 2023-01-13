Старый Новый год 2023: что есть, как праздновать и на кого гадать

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Почему Новый год празднуют дважды?

Необычный праздник появился из-за перехода на новый стиль летоисчисления. Царская Россия жила по юлианскому календарю, в то время как Европа — по григорианскому, который был более точным. Разница между двумя исчислениями составляла 13 дней.

В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь на западноевропейский. Согласно декрету, это «установило бы в России одинаковое почти со всеми культурными народами исчисление».

Традиция праздность еще один Новый год осталась.