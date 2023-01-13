13 января
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Новый год

Старый Новый год 2023: что есть, как праздновать и на кого гадать

Старый Новый год отмечают в России 13 января. Это не выходной день, но и его можно весело отпраздновать: с традиционными блюдами и святочными гаданиями. Altapress.ru рассказывает, как провести торжество.

Новый год, елка, шар.
Новый год, елка, шар.
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1
Почему Новый год празднуют дважды?

Необычный праздник появился из-за перехода на новый стиль летоисчисления. Царская Россия жила по юлианскому календарю, в то время как Европа — по григорианскому, который был более точным. Разница между двумя исчислениями составляла 13 дней.

В 1918 году большевистское правительство решило поменять календарь на западноевропейский. Согласно декрету, это «установило бы в России одинаковое почти со всеми культурными народами исчисление».

Традиция праздность еще один Новый год осталась.

2
Какие еще праздники отмечают не в «свои» даты?

Вместе с Новым годом перенесли даты других праздников. Рождество стали отмечать 7 января, в то время как в Европе его празднуют 25 декабря.

А «Новолетие» — новый год от сотворения мира — православная церковь отмечает отмечает 14 сентября вместо 1 сентября.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
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3
Что готовить на праздничный стол?

Традиционное блюдо Старого Нового года — кутья. Это блюдо из зерен пшеницы, риса или ячменя, заправленное медом. К кутье можно добавлять различные ингредиенты: орехи, изюм, мак, сухофрукты. Для большей сытности можно включить даже мясо и заправить салом.

Также в этот день жарили поросенка — в честь Васильева вечера. Святого Василия считали покровителем этих животных.

4
Как правильно встретить Старый Новый год?

Старый Новый год встречают в кругу семьи. На праздник можно позвать тех, с кем не успели встретить наступающий Новый год.

Строгих правил празднования нет. Люди накрывают вечером стол, зажигают бенгальские огни и запускают салюты.

Добрая традиция этого праздника — лепить всей семьей вареники или пельмени. Один из них надо обязательно сделать счастливым и положить внутрь него монетку, перец или просто кусочек теста. Кому попадется такой вареник или пельмень, тот будет счастлив весь следующий год.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
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5
Гадания

Ночь с 13 на 14 января считается самой подходящей для гаданий. Наши предки верили, что потусторонние силы особенно сильны в этот период.

  • Гадание на будущее — в центр стола поставьте стеклянный графин, наполненный водой. Вокруг него расставьте три свечи и внимательно смотрите в жидкость. Через некоторое время тени от свечей покажут таинственную картинку, которая и предскажет будущее.
  • Гадание на мужа — о том, каким будет будущий супруг, подскажет первый встречный. Если собака — муж будет злым, если овца — тихим и спокойным. А по ложке кутьи узнавали имя суженого. Ложку угощения спрячьте под одеждой и спросите у первого случайного мужчины имя. Так и будут звать супруга.
  • Гадание на желание — заранее напишите несколько записок со своими желаниями и вечером в канун старого Нового года спрячьте их под подушку в полном беспорядке. Утром вытащите любую записку — желание, написанное на ней, обязательно исполнится.
  • Гадание по шампанскому — положите крошечный кусочек шоколада в бокал с шампанским и посмотрите, что произойдет. Если кусочек опустился на дно, то будете весело танцевать. Если шоколад всплыл — вас ждет удивительно путешествие или событие. А если прилип к стенке бокала, то вас ожидает встреча со второй половинкой.

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