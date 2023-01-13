13 января
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Новый год

Подготовьтесь заранее. Поздравления со Старым Новым годом в прозе, стихах и смс

Старый Новый год отметят завтра, 14 января. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Поздравления со Старым Новым годом в прозе

Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть 2022-й заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

Пускай Старый Новый год принесет в твой дом много счастья, добра и радости! Пускай в душе царят гармония и уют! Желаю искренней любви, стабильного достатка, крепкого здоровья и только хороших людей в твоем окружении!

С праздником вас! Пускай Старый Новый год все проблемы с собой заберет, а оставит вам счастье и радость. Пусть наступающий год будет для вас лучше, веселее и ярче.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Поздравления со Старым Новым годом в стихах

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

В этот Старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!

В этот Старый Новый год
Пусть плохое все уйдет,
Год пройдет без ссор, обид,
В доме пусть добро царит.

А еще веселый смех,
Радость, счастье и успех.
Сбудутся пусть все желанья,
Вам желаю процветанья!

Новый год. Новогодний костюм.
Новый год. Новогодний костюм.
СС0

Поздравления со Старым Новым годом в смс

Со Старым Новым годом
Мы поздравляем вас,
Пускай счастливым будет
Ваш каждый день и час!

Пускай в ваш дом приходят
Добро, тепло, уют,
Ведь счастье там, где любят,
Заботятся и ждут!

Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!

Всех — со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром — легкая удача,
Чтобы стали вы богаче.
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!

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