Старый стал новым. В Барнауле открыли движение по мосту через Обь

В церемонии по случаю завершения реконструкции переправы принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Напомним, что старый мост был закрыт в январе 2020 года из-за того, что находился в неудовлетворительном состоянии.
Завершить ремонт сооружения удалось на месяц раньше намеченного срока. Губернатор Виктор Томенко поздравил всех с завершением проекта и отметил, что теперь привычная для барнаульцев жизнь в условиях работы двух мостов войдет в прежнее русло.
Глава региона поблагодарил всех, кто занимался восстановлением моста.
Затем по обновленной переправе пустили дорожную технику.
Полностью мост откроют для движения после 21:00.
Подробный репортаж с открытия старого моста читайте на altapress.ru утром 21 октября.