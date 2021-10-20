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Жизнь

Старый стал новым. В Барнауле открыли движение по мосту через Обь

Торжественное открытие старого моста через Обь состоялось в среду, 20 октября. Объект был запущен в эксплуатацию на месяц раньше срока.

Открытие старого моста в Барнауле.
Открытие старого моста в Барнауле.
altapress.ru.

В церемонии по случаю завершения реконструкции переправы принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, что старый мост был закрыт в январе 2020 года из-за того, что находился в неудовлетворительном состоянии.

Открытие старого моста в Барнауле.
Открытие старого моста в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Завершить ремонт сооружения удалось на месяц раньше намеченного срока. Губернатор Виктор Томенко поздравил всех с завершением проекта и отметил, что теперь привычная для барнаульцев жизнь в условиях работы двух мостов войдет в прежнее русло.

Глава региона поблагодарил всех, кто занимался восстановлением моста.

Затем по обновленной переправе пустили дорожную технику.

Полностью мост откроют для движения после 21:00.

Подробный репортаж с открытия старого моста читайте на altapress.ru утром 21 октября.

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