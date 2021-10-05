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Жизнь

Стартующий к МКС киноэкипаж прослушает песню из мультика

Стартующий к МКС экипаж с кинематографистами прослушает композицию из мультфильма «Антошка», сообщает ТАСС.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
roscosmos.ru

По словам космонавта Антона Шкаплерова, плейлист откроет песня из мультфильма «Антошка».

«По музыке это небольшой сюрприз. Каждый (член экипажа) от пяти до семи песен дал. Песни, которые я вначале выбрал, потом Клим, потом Юля. И потом по кругу. Посмотрим, кто что любит и кто что предпочтет для экипажа», — отметил Шкаплеров.

Кроме того, космонавт рассказал, что сценарий постоянно меняется, сообщает РИА «Новости».

Шкаплеров уточнил, что это усложняет процесс.

«Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которое мы в школе учили, это проза, надо представлять (героя) все время», — добавил он.

Членов российского «киноэкипажа»: актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на Международной космической станции ожидает ряд неожиданностей, предупредил врач Олег Котов, имеющий статус инструктора-космонавта-испытателя.

Актрисе и режиссеру также могут предложить очистить перед стартом кишечник — попросту сделать клизмы.

Особенно актуально это было при двухсуточном полете на станцию в корабле «Союз». Но поскольку Пересильд и Шипенко летят по укороченной, трехчасовой схеме, «для них эта проблема не столь актуальна.

Старт и кино

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур, пишет «Росбалт». На корабле «Союз МС-19» на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Они планируют снять на орбите первый художественный фильм «Вызов».

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