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Жизнь

Стас Пьеха рассказал, как его перепутали с бабушкой

Российский певец Стас Пьеха поделился историей, как его перепутали с бабушкой.

Микрофон.
Микрофон.
Открытые источники в интернете.

«Бывало такое, меня приглашали выступить, а я смотрю, люди в возрасте очень сильно. Я пою, а они так удивляются. Говорят: «Пьеху заказывали, просто имя не уточнили», — признался артист в эфире шоу «Ты супер! 60+» на НТВ, членом жюри которого он является.

Стас Пьеха часто слышит в свой адрес, что без знаменитой бабушки на сцену не пробился бы. Исполнитель уже привык к таким комментариям и не обращает на них внимания. Он говорил, что в начале карьеры резко реагировал на подобные слова, а сейчас относится с юмором, называя себя «бабиным чудом», пишет Газета.Ru.

Эдита Пьеха живет в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом и нечасто видится с родными. Внук приезжает к ней раз в месяц, а в основном они поддерживают связь по телефону.

Ранее школьница из Барнаула записала клип со Стасом Пьехой.

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