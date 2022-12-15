15 декабря
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Жизнь

Статистика. Какие виды зимнего отдыха — самые опасные для детей

Зимой большое число детей получают различные виды травм, свидетельствуют результаты исследования «АльфаСтрахование». Их опубликовала «Газета.Ру».

Катание с горки.
Катание с горки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По статистике, наиболее небезопасные и травматичные — катание с горок (26% случаев). Из них 13% — ушибы, переломы получают 11%, а сотрясения — 8%.

Катание на ватрушках и ледянках не менее опасны. На большой скорости они становятся неуправляемыми, что может привести к тяжелым последствиям. В 6% случае происходят переломы ног, рук и позвоночника.

Травматично и катание на коньках. На этот вид спорта приходится 4% обращений пациентов к медикам.

Дети получают сотрясение (12%), растяжение связок (7%) и переломы рук (6%).

Ранее мальчик катался на ватрушке и угодил в канализационный люк.

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