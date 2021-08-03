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Жизнь

Стелу «Город трудовой доблести» в Барнауле установят не раньше осени 2022 года

Стела «Город трудовой доблести» появится в Барнауле в сентябре 2022 года, стало известно после подписания соглашения между директором Российского военно-исторического общества Виталием Мартынюком и главой города Вячеславом Франком.

Георгиевская лента в Барнауле. День Победы.
Георгиевская лента в Барнауле. День Победы.
barnaul.org

Администрация Барнаула отберет историко-архивные фотодокументы, рассказывающие о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы используют при разработке художественного облика стелы.

За счет средств городского бюджета подготовят проектно-сметную документацию, а также обустройство фундамента и металлоконструкций для стелы, прокладку необходимых инженерных сетей. Сумму власти не назвали.

Архитектурно-художественный дизайн-проект разработают специалисты Российского военно-историческое общества. Ранее в Барнауле определились с вариантами размещения стелы. Чиновники представили список из 11 локаций, теперь их вынесут на голосование среди горожан.

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