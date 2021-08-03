Стелу «Город трудовой доблести» в Барнауле установят не раньше осени 2022 года

Администрация Барнаула отберет историко-архивные фотодокументы, рассказывающие о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны. Эти материалы используют при разработке художественного облика стелы.
За счет средств городского бюджета подготовят проектно-сметную документацию, а также обустройство фундамента и металлоконструкций для стелы, прокладку необходимых инженерных сетей. Сумму власти не назвали.
Архитектурно-художественный дизайн-проект разработают специалисты Российского военно-историческое общества. Ранее в Барнауле определились с вариантами размещения стелы. Чиновники представили список из 11 локаций, теперь их вынесут на голосование среди горожан.