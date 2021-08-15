Степан Сеновал. Как цветочные венки спасут дружбу 15 августа

15 августа отмечают народно-христианский праздник Степан Сеновал. Рассказываем, зачем в эту дату плести венки и зачем обращать внимание на пауков.

День Степана Сеновала

История

Церковь 15 августа вспоминает перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей апостола от семидесяти Стефана. Святой был одним из учеников Христа и принял мученическую смерть за веру.

Приписку «Сеновал» предки добавили к названию потому, что середина августа — время сенокоса.

Паук. CC0

Обряды для привлечения удачи

В старину в этот день плели венки, травы для которых собирали семьями. Цветочные композиции вешали в красном углу избы. Крестьяне были убеждены: в венках живет целебная сила духа полей. Она помогает избавиться от недугов, обрести любовь и добрых друзей.

Приметы

Если в доме завелся паук и он плетет маленькие сети, то погода на улице будет ветреной.

Какая погода в День Степана Сеновала, такой она будет весь грядущий сентябрь.