Степан Сеновал. Как цветочные венки спасут дружбу 15 августа

День Степана Сеновала
История
Церковь 15 августа вспоминает перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей апостола от семидесяти Стефана. Святой был одним из учеников Христа и принял мученическую смерть за веру.
Приписку «Сеновал» предки добавили к названию потому, что середина августа — время сенокоса.
Обряды для привлечения удачи
В старину в этот день плели венки, травы для которых собирали семьями. Цветочные композиции вешали в красном углу избы. Крестьяне были убеждены: в венках живет целебная сила духа полей. Она помогает избавиться от недугов, обрести любовь и добрых друзей.
Приметы
Если в доме завелся паук и он плетет маленькие сети, то погода на улице будет ветреной.
Какая погода в День Степана Сеновала, такой она будет весь грядущий сентябрь.