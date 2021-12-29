Стилист призвала россиян отказаться от новогоднего символа

Стилист Ольга Ким призвала россиян отказаться от свитера с оленями и кружевных платьев в новогоднюю ночь, сообщает « Лента.ру ».

Не все традиционные образы для празднования Нового года остаются в тренде, считает стилист.

«Я бы отказалась от веселеньких свитеров с оленями. Если хочется чего-то такого домашнего, я бы порекомендовала заменить на однотонный свитер крупной вязки», — сказала Ким.

Она также добавила — платья с кружевами были актуальны пару лет назад, сейчас от них лучше отказаться. При этом она отметила, что много зависит от качества кружева.

Также россиянкам посоветовали платьям-футлярам предпочесть наряды из полупрозрачных тканей, например, из органзы, пишет Газета.Ru.

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