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25 августа
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Стивен Сигал стал подмосковным индивидуальным предпринимателем

Актер Стивен Сигал, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Московской области, сообщает РБК.

Стивен Сигал.
Стивен Сигал.
facebook.com/MIDRussia

Стивен Сигал указал, что он, в частности, занимается звукозаписью, изданием музыкальных произведений, зрелищно-развлекательной деятельностью.

По словам представителя артиста Анара Рейбанда, актер создал ИП, чтобы продолжать работать и иметь налоговую базу. Он не хочет, «чтобы потом за ним бегали судебные приставы», пояснил представитель актера.

Сигал известен своими ролями в боевиках. На его счету около 50 фильмов, в том числе «Ни жив, ни мертв», «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете».

В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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