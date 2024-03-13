Стол на Масленицу в Алтайском крае подорожал на 55 рублей

Масленичный стол жителям Алтайского края в этом году обойдется на 55 рублей дороже. Об этом пишет «КП-Барнаул».

В 2024 году продуктовый набор из литра подсолнечного масла, литра молока, десятка яиц, килограмма муки и килограмма сахара обойдется в среднем 427 рублей. При этом в прошлом году такая продуктовая корзина обошлась бы в 372 рубля.

Отмечается, что сильнее всего подорожали яйца — по краю примерно на 43 рубля. Также цена на сахар выросла на 10 рублей. Незначительно подорожали мука и подсолнечное масло.

Если исходить из классического рецепта блинов, где требуется литр молока, четыре яйца, 40 мл масла, 300 гр муки и 50 гр сахара, то порция из 30 блинов для жителей Алтайского края в среднем составит 140 рублей.

Конечно, в зависимости от города она будет немного меняться. Так, например, в Белокурихе он составит 155 рублей. Цены на продукты в городе-курорте всегда выше. А в Барнауле, наоборот, цена на порцию блинов оказалась самой маленькой в регионе — 138 рублей.

Несмотря на подорожание ингредиентов, некоторые популярные топинги к блинам стали дешевле.

Ранее сообщалось, что началась масленичная неделя 2024 года. Altapress.ru рассказал, как правильно отмечать праздник в понедельник.

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