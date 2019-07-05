Столетняя британка рассказала о странном секрете долголетия

Жительница английского города Станстед уверена, что дожила до ста лет благодаря своему любимому блюду — обычным сосискам в тесте. О необычном секрете долголетия сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Столетняя Мэри Эмерсон большую часть своей жизни угощала своих близких сосисками в тесте. «Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет» — считает долгожительница.

Пенсионерка похоронила супруга в 1976 году, а спустя пять лет потеряла родную сестру Джин. Сейчас у нее дочь, два правнука, и женщина считает себя здоровым и счастливым человеком. «У меня была прекрасная жизнь», — говорит Эмерсон. Свой юбилей она отметила 30 июня в окружении родных и близких. Ее дочь описывает мать как самостоятельного человека и чудесного кулинара. «Ее сосиски в тесте всегда получались очень вкусными», — подчеркнула девушка.

Ранее ученые из Университета Южной Дании определили главное условие долголетия. Специалисты пришли к выводу, что возраст долгожителей растет в странах с развитой системой здравоохранения.