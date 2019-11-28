Стоп, снято: одичавшая свинья набросилась на журналиста в прямом эфире

Жертвой агрессивной свиньи стал журналист греческого телеканала ANT1. Во время прямого включения о наводнении в поселке Кинета корреспондент пытался поприветствовать зрителей, но в этот момент его атаковала свинья.

Вероятно, «символ уходящего года» решил напоследок отомстить съемочной группе.

Журналисту пришлось резво убегать. Но он успел рассказать, что свинья гналась за съемочной группой с самого утра.

Завершить репортаж корреспонденту так и не удалось, пишет «Росбалт».

Ранее жители деревни Казанцево Курганской области пожаловались на свиней, бродящих по окрестностям и нападающих на людей. Власти не помогли сельчанам, и те заявили о бездействии местной администрации в правоохранительные органы.