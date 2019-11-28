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28 ноября
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Жизнь

Стоп, снято: одичавшая свинья набросилась на журналиста в прямом эфире

Жертвой агрессивной свиньи стал журналист греческого телеканала ANT1. Во время прямого включения о наводнении в поселке Кинета корреспондент пытался поприветствовать зрителей, но в этот момент его атаковала свинья.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

Вероятно, «символ уходящего года» решил напоследок отомстить съемочной группе.

Журналисту пришлось резво убегать. Но он успел рассказать, что свинья гналась за съемочной группой с самого утра.

Завершить репортаж корреспонденту так и не удалось, пишет «Росбалт».

Ранее жители деревни Казанцево Курганской области пожаловались на свиней, бродящих по окрестностям и нападающих на людей. Власти не помогли сельчанам, и те заявили о бездействии местной администрации в правоохранительные органы.

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