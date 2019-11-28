Стоп, снято: одичавшая свинья набросилась на журналиста в прямом эфире

Вероятно, «символ уходящего года» решил напоследок отомстить съемочной группе.
Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB— Kostas Kallergis (@KallergisK) 26 ноября 2019 г.
Журналисту пришлось резво убегать. Но он успел рассказать, что свинья гналась за съемочной группой с самого утра.
Завершить репортаж корреспонденту так и не удалось, пишет «Росбалт».
Ранее жители деревни Казанцево Курганской области пожаловались на свиней, бродящих по окрестностям и нападающих на людей. Власти не помогли сельчанам, и те заявили о бездействии местной администрации в правоохранительные органы.