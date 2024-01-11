Страшный день - 11 января. Что строго запрещено делать и на кого можно гадать

В народно-православном календаре 11 января называли Страшным днем. Люди верили, что в этот день активизируется нечисть. Православная церковь почитает память 14 тыс. убитых при царе Ироде младенцев.

Традиции Страшного дня

На Руси этот день считали несчастливым. По преданию, в этот день царь Ирод приказал убить всех детей младше двух лет, чтобы найти и убить среди них младенца Иисуса.

Кроме того в народе считали, что 11 января особенно сильна нечистая сила. К тому же в этот период наступали сильные морозы. Поэтому без особой надобности из дома старались не выходить. Особенно в этот день берегли маленьких детей. В качестве оберега от нечисти в колыбель им клали сухой цветок чертополоха или железные орудия труда.

Девушки же гадали на суженого и старались предсказать будущее. Например, ходили к амбару и говорили: «Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!». Исходящие звуки предсказывали судьбу девушки. Если слышалось, что рожь пересыпают, то гадающая выйдет замуж за богатого. Если же веником метут, то пойдёт за бедняка.

Младенец. Ребенок. СС0

Что нельзя делать 11 января?

Нельзя желать здоровья и счастья - все случится ровно наоборот.

Не стоит ходить в безлюдные места одному — можно повстречать нечисть.

Запрещено в этот день ругаться, браниться и сквернословить - это только привлечет злых духов.

Не рекомендуется плакать, горевать и жаловаться на жизнь - иначе нечистая сила только приумножит несчастья.

Святочные гадания. belta.by

Приметы Страшного дня

Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.

Метель обещает пасмурный июль.

Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.

Дым идет столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.

Звезды мерцают на небе – к морозам.

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