Народные приметы 9 января. Что категорически запрещено делать в Степанов день

Традиции и запреты в Степанов день

В Степанов день пастухи на Руси заключали договоры с крестьянами, у которых была скотина. Тогда появились пословицы «Степанов день пастуха год кормит», «В пастухи наймешься – вся деревня у тебя в долгу», «На святого Степана каждый себе пан».

Также 9 января прародители чествовали лошадей. Их обязательно поили из серебряной посуды. Кроме того, по углам двора расставляли осиновые колья, чтобы уберечь животных от ведьм.

Незамужние девушки в праздник смывали тоску и «хоронили» свои печали. В определенном месте они устанавливали «чашу пагубную», а затем сливали в нее воду из нескольких сосудов.

Считается, что Степаны зимние – удачное время для веселья и шумных игр. На торжество юноши ходили по домам, поздравляли односельчан и желали им большого урожая.

Повсеместно в Степанов день угощались «колядками» – маленькими пирожками из пресного теста с разной начинкой. Еще праздничный стол украшали пряниками в виде коров, овец и пастухов.

Категорически запрещено шить, вязать и пользоваться режущими инструментами.

Мороз. Иней СС0

Народные приметы 9 января

Деревья покрылись инеем – значит, год будет хлебородным.

Сильный снегопад – к богатому урожаю ягод и грибов.

День солнечный и морозный – тоже к богатому урожаю.

На улице не видно маленьких птичек – быть снегопаду.

У лошадей вспотели копыта – к скорому потеплению.

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