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Жизнь

Не есть до первой звезды — это днем или вечером? Что означает это рождественское выражение

Рождество россияне вновь, после долгого перерыва, начали отмечать в 1991 году. Но за 30 лет многие его термины и выражения так и не стали понятыми. Что, например, такое — «не есть до первой звезды»?

Дореволюционные рождественские открытки.
Дореволюционные рождественские открытки.
Алтайская краевая библиотека им. Шишкова.

В Сочельник, то есть в день перед Рождеством, не принимают пищу до первой звезды. Часто говорят: это значит — ничего не есть до вечера. Но в последнее время служители церкви все чаще объясняют: первая звезда — не та, что в небе.

Ее символизирует большая свеча, которую после утренней службы 6 января торжественно выносят на середину храма и перед которой поют тропарь Рождеству Христову, объясняет «Российская газета».

И по окончании литургии 6 января, придя домой, днем можно и поесть, но только постное блюдо.

Впрочем, наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона (Черепанов), советует: если этот день вы посвятили уборке помещений, приготовлению рождественского стола и т. д., все же понесите подвиг поста и попоститесь до вечера.

Разговляться — то есть начать есть мясные блюда — можно только утром 7 января, после после ночного богослужения — Всенощного бдения.

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