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Жизнь

Богатый как хочет, а бедный как сможет. Как барнаульцы отмечали праздники в конце XIX-начале XX века

Во второй половине XIX — начале ХХ века жители городов Западной Сибири отмечали разнообразные праздники. В основном торжества делились на два типа — события из жизни царя, царской семьи и государства, либо праздники, связанные с религией. Подробнее — в материале altapress.ru.

Исторические кадры старого Барнаула
Исторические кадры старого Барнаула
foto-history.livejournal.com

Государственные праздники

Большая часть государственных праздников была связана с событиями в жизни царствующей династии Романовых. Сценарий проведения официального праздника состоял из двух частей: торжественной и культурно-развлекательной. Чаще всего такие мероприятия были официозны, со строгим соблюдением правил порядка.

В Барнауле любой государственный праздник начинался в Петропавловском соборе, находившемся на Соборной площади (ныне пл. Свободы, снесен в советское время), где горожане во главе с начальством молились за царя, пишет cyberleninka.ru.

В начале XX века, когда спокойствие в России нарушили революционные события, царское правительство искало различные способы укрепления авторитета монархии в глазах простого народа. Государственные праздники стали удобной формой пропаганды монархических идей. Великие исторические даты: 200-летие Полтавской битвы в июне 1909 года, сотая годовщина Бородинского сражения в августе 1912 года и 300-летие Дома Романовых в феврале 1913 года — представляли хороший повод напомнить подданным об успехах монархии.

Семья императора Николая II.
Семья императора Николая II.
statearchiv.ru

300-летний юбилей правления династии Романовых

Самым значительным праздником этого периода стал 300-летний юбилей правления династии Романовых. В день праздника, 21 февраля 1913 года, как и в случае с юбилеем Отечественной войны, центром народных увеселений стала Полковая площадь. В честь праздника Барнаульская дума решила даровать барнаульцам различные льготы.

Религиозные праздники

Одним из важнейших календарных праздников было Рождество. Утром в день Рождества, после Всенощной службы в церкви, семья и гости усаживались за столом. После молодежь шла колядовать — славить Христа и желать хозяевам дома здоровья и добра.

Богатые люди наносили друг другу визиты вежливости — заезжали с поздравлениями к знакомым на 5−10 минут. Если хозяев не заставали дома, оставляли в знак почтения визитки.

Заканчивались Святки другим зимним праздником — Крещением или Богоявлением. В этот день на реке сооружали иордань — прорубь в виде креста, иногда с ледяной часовенкой на четырех столбах.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Масленица

Первым крупным весенним праздником была Масленица. Она предваряла собою Великий пост и отмечалась в восьмую неделю до Пасхи, поэтому колебалась в зависимости от ее сроков.

Масленицу отмечали катанием с горок и в санях. В Барнауле в масленичных катаниях участвовали все население — от простых крестьян и мещан до верхушки администрации Алтайского округа. Центром развлечения была Соборная площадь (ныне площадь Свободы).

Великий пост

После Масленицы начинались семь недель Великого поста — самого строгого и самого длительного из христианских постов.

Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Ночная служба на Пасху в Барнауле.
Анна Зайкова

Пасха

Из весенних праздников в России наиболее значительным была Пасха — Христово Воскресение. Сибиряки готовились к Пасхе «богатый как хочет, а бедный как сможет», но повсеместно пекли куличи, красили яйца, делали сыры. Начиналось празднование Пасхи с богослужения и крестного хода. Пасха праздновалась целую неделю, которая так и называлась — пасхальной.

Анна Карпова

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