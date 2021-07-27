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Жизнь

Вместо маффинов и панкейков — стружни и колобки. Чем лакомились на Алтае в XVIII-XX веках

Современные диетологи не одобрили бы алтайских крестьян — они ели много мучных изделий. В их рационе была как привычная нам выпечка, так и та, которую уже редко встретишь в XXI веке. Рассказываем, в каких сладостях (и не только) жители Алтая не могли себе отказать.

Барнаульцы меньше чем за час съели самый большой пирог в России.
Барнаульцы меньше чем за час съели самый большой пирог в России.
Олег Богданов

Любили пироги

Крестьяне часто пекли пироги, которые назывались в зависимости от начинки: репники, морковники, калинники, капустники и так далее.

Пироги с овощной начинкой делали закрытыми, придавая тесту форму лодочки, или сгибали сочень пополам и защипывали края («сгибень»). Особой популярностью пользовались открытые пироги — «шаньги», в которых в качестве начинки использовались творог, овощи и другое.

Также на Алтае пользовался популярностью пирог с рыбой, который готовили, запекая рыбу целиком в тесте. На столе пирог разламывали и ели запеченную рыбу с нижней, пропитанной жиром корочкой. К свадебному столу в закрытом пироге, называвшемся севернорусским термином «курник», запекали целиком курицу или яйца, сваренные вкрутую. Из сдобного теста выпекали различные колобки и пустышки (сдобные булочки без начинки).

Пирожки.
Пирожки.
открытые источники в интернете

Лакомились стружнями

Излюбленным угощением местного населения было вареное в масле пресное тесто — стружни (фигурные розетки или витые полоски из теста) и сушеное в печи в специальных формах — вафли. Тесто для стружней заводилось пресное, жидкое, как для блинов. Форму обмакивали в тесто, а потом — в кипящее масло или сало. Тесто скатывалось, сохраняя форму, разбухало, проваривалось золотистой фигурной змейкой.

Пекли блины

Из кислого теста, заведенного из любой имеющейся муки, пекли блины. В Алтайском округе, как и в других местностях Сибири, блины были любимым блюдом при приеме гостей.

Их пекли очень тонкими на специальных сдвоенных и строенных сковородках. Затем блины промазывали маслом, складывали один на другой высокой стопкой и снова ставили в печь для запекания. Вынув, разрезали ножом, и ели, запивая молоком или квасом.

Блины
Блины
СС0

Не забывали про хлеб

Тесто для хлеба заводили в деревянной посуде, которая называлась севернорусским термином «квашенка». В «первый жар» (непосредственно после топки) сначала ставили мелкую выпечку из хлебного теста — различные печенюшки, каралички, витушки, что позволяло проверить температуру печи и обеспечивало вкусный и сытный, так называемый мягкий завтрак.

На другой день выпечку не оставляли, так как считалось, что хлеб может прокиснуть. Если хлеб оставался на другой день, то из него готовили «верещагу» — поджаренные ломти, залитые взбитыми с молоком яйцами.

Предпочитали пшеничный хлеб

Во второй половине XIX — начале XX века на Алтае действовало большое количество мельниц, изготовлявших «крупчатку» — муку высших сортов, которая была во всеобщем употреблении.

Хлеб.
Хлеб.
СС0

Григорий Потанин во время пребывания в Бийске писал в одном из частных писем: «Здесь все едят исключительно пшеничный хлеб и способность обходиться одним белым хлебом считается признаком сибирского происхождения».

Источник: Кулинарное путешествие по Алтайскому краю. Барнаул, 2015.

Анна Карпова

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