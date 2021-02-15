Страшный памятник Аленке продали на аукционе за рекордную сумму

Прославившийся на всю страну нововоронежский памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей, пишет РИА «Новости».

Памятник установили по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года, однако уже через три дня его демонтировали: людей напугало выражение лица монументальной девушки.

«Чертовщина», «ушербное подобие», «позорите город уродством» — с такими формулировками обратились в местную администрацию жители города, прося снести «этот шедевр».

Однако в соцсетях оценили памятник как необычный арт-объект в формате «так плохо, что даже хорошо». Так появились и предложения выкупить страшную Аленку.

Что и сделали местные власти. Аукцион состоялся 15 февраля. Начальная цена составила миллион рублей.

В аукционе приняли участие четыре человека. Лот забрал участник номер три, предложивший 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.

Отмечается, что новую владелицу памятника зовут Елена Осипова.