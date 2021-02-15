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Жизнь

Страшный памятник Аленке продали на аукционе за рекордную сумму

Прославившийся на всю страну нововоронежский памятник Аленке продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей, пишет РИА «Новости».

Памятник Аленке в Нововоронеже.
Памятник Аленке в Нововоронеже.
Страница в ВК администрации Нововоронежа

Памятник установили по случаю 250-летия села Новая Аленовка 18 декабря 2020 года, однако уже через три дня его демонтировали: людей напугало выражение лица монументальной девушки.

«Чертовщина», «ушербное подобие», «позорите город уродством» — с такими формулировками обратились в местную администрацию жители города, прося снести «этот шедевр».

Однако в соцсетях оценили памятник как необычный арт-объект в формате «так плохо, что даже хорошо». Так появились и предложения выкупить страшную Аленку.

Что и сделали местные власти. Аукцион состоялся 15 февраля. Начальная цена составила миллион рублей.

В аукционе приняли участие четыре человека. Лот забрал участник номер три, предложивший 2,6 миллиона рублей. Всего было сделано 33 ставки.

Отмечается, что новую владелицу памятника зовут Елена Осипова.

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