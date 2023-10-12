Страшный сон дорожника. Как Барнаул утонул в сугробах в октябре – исторический фоторепортаж altapress.ru

Пришло похолодание – и теперь барнаульцы морально готовятся к холодам. Грех жаловаться: в это же время, в 2016 году в город пришла настоящая зима, подпортившая настроение дорожникам. Как это было – покажем в историческом фоторепортаже altapress.ru.

Последствия снегопада в октябре в Барнауле. 2016 год.

Тот октябрь побил 26-летний рекорд снежности в крае, сообщал нашей редакции Алтайский ЦГМС. В первой декаде выпала норма осадков.

Самой рекордной была вторая декада когда в кулундинской степи и предгорьях показатель доходил до 185%.

Для Барнаула самой снежной стал конец октября. 26 и 27 октября выпали 55 мм снега – 150% от средних декадных значений. С 21 по 26 октября выпало 95% месячной нормы в 13 мм.

В Новосибирске снегопад 24 октября и вовсе побил 100-летний рекорд.

Последний раз в 2023 году Барнаул замело снегом в апреле, когда 80% городской дорожной техники уже переоборудовали для работы в летнем сезоне. После стабильно теплой погоды вернулась зима.