Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
108

«Страшно много сволочи»: как в 1941 перед Новым годом советские войска освобождали Крым от фашистов

28 декабря 1941 советские войска провели крупную десантную операцию на Керченском полуострове. Они освободили полуостров от немецко-румынских войск и облегчили положение Севастополя. Как проходила Керченская десантная операция — читайте в материале altapress.ru.

Советские солдаты следят за немцами под Севастополем в Крыму, 1941
Советские солдаты следят за немцами под Севастополем в Крыму, 1941
www.facebook.com/klimbim

В октябре 1941 солдаты вермахта начали операцию по захвату Крыма. К 16 ноября они оккупировали весь полуостров, кроме Севастополя.

Советское командование решило нанести ответный удар. В состав морского десанта включили 82,5 тыс. человек, 43 танка, 198 орудий и 256 минометов. Для их обеспечения привлекли корабли и транспортные суда.

28 декабря морской десант советских войск высадился в районе Керчи, а 29 декабря — в районе Феодосии: там сопротивление немецкого гарнизона сломили к концу дня. А в районе Керчи пехоте пришлось высаживаться в ледяное море и идти к берегу по грудь в воде. Из-за переохлаждения наша армия понесла большие потери.

Советский десант в Керчи многократно превосходил силы вермахта. Чтобы не попасть в окружение, немецкие войска отступили.

Операция завершилась 2 января 1942 года. Советские войска потеряли убитыми, замерзшими и пропавшими без вести больше 32 тыс. человек. О немецких потерях точных данных нет.

Солдаты Советской армии, 1941 год
Солдаты Советской армии, 1941 год
Wikimedia Commons

Что писал об операции Симонов?

В начале января 1942 года Феодосию посетил поэт и писатель Константин Симонов — корреспондент газеты «Красная звезда». Он описал в дневнике картину, которые увидел ранним утром 2 января в Феодосии:

«Все причалы, весь берег были загромождены ящиками с боеприпасами, еще какими-то ящиками и машинами. Поодаль виднелись фантастические очертания вдребезги разбитых складов, взорванного железа, изогнутых и вздыбленных в небо крыш. <…> Все это происходило между Рождеством и Новым годом. В квартиры, где жили немецкие офицеры, да и солдаты, было натащено съестное со всего Европейского континента. Французское шампанское и коньяк, датское сало, голландский сыр, норвежские селедки и так далее и тому подобное».

Кроме того, Симонов вспоминал, как лейтенант госбезопасности пожаловался ему на большое количество «сволочи» среди жителей:

— Ну ладно, — сказал он. — Вот бургомистр Грузинов, отпетая сволочь. Или начальник полиции — все понятно! Но вот вы мне объясните, товарищ. Здесь немцы две недели назад, к Новому году, открыли откровенную вербовку в публичный дом. Просто предложили добровольно туда записывать. Так вот здесь у меня документы из магистратуры есть. Оказались такие женщины, которые подали туда заявления. Ну, что с ними теперь делать?

Солдаты СС несут другого солдата, потерявшего сознание от обилия трупов.
Солдаты СС несут другого солдата, потерявшего сознание от обилия трупов.
kulturologia.ru

После Керченской операции чекисты задержали нескольких пособников фашистов. В том числе — местного жителя Разумного, которого оккупанты назначали руководителем еврейской общины. С его помощью гитлеровцы разыскивали и уничтожали скрывающихся евреев. За время нахождения в Феодосии солдаты вермахта уничтожили более 2 тысяч евреев.

Источники

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость