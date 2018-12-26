«Страшно много сволочи»: как в 1941 перед Новым годом советские войска освобождали Крым от фашистов

28 декабря 1941 советские войска провели крупную десантную операцию на Керченском полуострове. Они освободили полуостров от немецко-румынских войск и облегчили положение Севастополя. Как проходила Керченская десантная операция — читайте в материале altapress.ru.

В октябре 1941 солдаты вермахта начали операцию по захвату Крыма. К 16 ноября они оккупировали весь полуостров, кроме Севастополя.

Советское командование решило нанести ответный удар. В состав морского десанта включили 82,5 тыс. человек, 43 танка, 198 орудий и 256 минометов. Для их обеспечения привлекли корабли и транспортные суда.

28 декабря морской десант советских войск высадился в районе Керчи, а 29 декабря — в районе Феодосии: там сопротивление немецкого гарнизона сломили к концу дня. А в районе Керчи пехоте пришлось высаживаться в ледяное море и идти к берегу по грудь в воде. Из-за переохлаждения наша армия понесла большие потери.

Советский десант в Керчи многократно превосходил силы вермахта. Чтобы не попасть в окружение, немецкие войска отступили.

Операция завершилась 2 января 1942 года. Советские войска потеряли убитыми, замерзшими и пропавшими без вести больше 32 тыс. человек. О немецких потерях точных данных нет.

Солдаты Советской армии , 1941 год Wikimedia Commons

Что писал об операции Симонов?

В начале января 1942 года Феодосию посетил поэт и писатель Константин Симонов — корреспондент газеты «Красная звезда». Он описал в дневнике картину, которые увидел ранним утром 2 января в Феодосии:

«Все причалы, весь берег были загромождены ящиками с боеприпасами, еще какими-то ящиками и машинами. Поодаль виднелись фантастические очертания вдребезги разбитых складов, взорванного железа, изогнутых и вздыбленных в небо крыш. <…> Все это происходило между Рождеством и Новым годом. В квартиры, где жили немецкие офицеры, да и солдаты, было натащено съестное со всего Европейского континента. Французское шампанское и коньяк, датское сало, голландский сыр, норвежские селедки и так далее и тому подобное».

Кроме того, Симонов вспоминал, как лейтенант госбезопасности пожаловался ему на большое количество «сволочи» среди жителей:

— Ну ладно, — сказал он. — Вот бургомистр Грузинов, отпетая сволочь. Или начальник полиции — все понятно! Но вот вы мне объясните, товарищ. Здесь немцы две недели назад, к Новому году, открыли откровенную вербовку в публичный дом. Просто предложили добровольно туда записывать. Так вот здесь у меня документы из магистратуры есть. Оказались такие женщины, которые подали туда заявления. Ну, что с ними теперь делать?

Солдаты СС несут другого солдата , потерявшего сознание от обилия трупов. kulturologia.ru

После Керченской операции чекисты задержали нескольких пособников фашистов. В том числе — местного жителя Разумного, которого оккупанты назначали руководителем еврейской общины. С его помощью гитлеровцы разыскивали и уничтожали скрывающихся евреев. За время нахождения в Феодосии солдаты вермахта уничтожили более 2 тысяч евреев.

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