Страсть к ча-ча-ча и мировым рекордам. Тест: что вы знаете об олимпийских чемпионах с Алтая

Пока болеем за наших спортсменов, можно вспомнить о победах алтайских олимпийцев разных лет — их, к счастью, не две и не три. Пройдите тест altapress.ru и поймите, насколько хорошо вы знаете тех, кто был быстрее, выше, сильнее.