Страсть к ча-ча-ча и мировым рекордам. Тест: что вы знаете об олимпийских чемпионах с Алтая

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Пока болеем за наших спортсменов, можно вспомнить о победах алтайских олимпийцев разных лет — их, к счастью, не две и не три. Пройдите тест altapress.ru и поймите, насколько хорошо вы знаете тех, кто был быстрее, выше, сильнее.
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