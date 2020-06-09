«Страсть погони»: в Скалистых горах найден смертоносный клад, описанный в книге

Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США сундук с золотыми монетами и драгоценностями, которые спрятал коллекционер, бывший арт-дилер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн, сообщает CBS News.

89-летний Фенн рассказал, что с ним связался неизвестный мужчина. Незнакомец сообщил, что несколько дней назад нашел бронзовый сундук с золотыми монетами, ювелирными украшениями и драгоценными камнями общей стоимостью в $1 млн. В качестве доказательства кладоискатель отправил Фенну фотографию сундука. Сундук весил 9 кг.

Американские скалистые горы. ССО.

По словам коллекционера, мужчина нашел клад благодаря его стихотворению-подсказке, которое он написал 10 лет назад в своей автобиографии «Страсть погони».

Фенн признался, что, с одной стороны, счастлив, а с другой — грустно, что поиски сокровищ в итоге завершились.

По словам пожилого коллекционера, он спрятал клад в Скалистых горах, чтобы побудить людей отправиться в «старомодное приключение в поисках богатств», пишет polit.ru.

После того, как в 2010 году Фенн написал в автобиографии «Страсти и погони» о сокровищах, спрятанных в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где он и живет, на поиски отправились тысячи человек.

Четыре кладоискателя погибли. Последний случай смерти зафиксировали в марте этого года.

Кто еще искал клад?

Ранее туркменские ученые обнаружили клад на месте исторического города Мехне, который в своей книге описывал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Старинный город Мехне. Сайт правительства Туркменистана.

Всего была обнаружена 91 серебряная монета. На 47 из них виднеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 — имя Аргун. На обратной стороне монет виднеются изображения льва и похожего на быка существа. На основе этих надписей ученые предполагают, что монеты принадлежат к XIII веку нашей эры

Исторический город

Город Мехне описан во втором томе книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», выпущенной в 2018 году. В ней он рассказывает об исторических местах и важности их изучения.