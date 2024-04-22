Каждый день Страстной недели наделен особым смыслом. Церковь по-особенному чтит эти дни и вспоминает о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении. Как правильно провести дни перед Пасхой и что категорически нельзя есть — разбор altapress.ru.

Даты Страстной недели в 2024 году

В 2024 году Пасха отмечается 5 мая — Страстная седмица предшествует этой дате. 28 апреля верующие встретят праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье, а с понедельника, 29 апреля, и до Великой субботы, 4 мая, продлится Страстная неделя.

Что означают дни Страстной недели

В течение Страстной недели, которая иначе называется Страстной седмицей, каждый день считается Великим.

В это время в храмах проходят особые службы, которые являются самыми величественными и торжественными во всём церковном году. Во время Страстной недели не отмечаются дни святых, не проводятся поминовения усопших, а также не совершается таинство венчания и крещения.

Все церковные обряды этой недели направлены на подготовку к одному из важнейших христианских праздников — Пасхе, дню Воскресения Христова.

Пасха. CC0

Подробнее о предпасхальных днях

1 Великий понедельник В этот день, 29 апреля, вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет, а также проклятие Иисусом бесплодной смоковницы, которая символизирует душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

2 Великий вторник В этот день, 30 апреля, вспоминаются обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные Им в Иерусалимском Храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и талантах.

3 Великая среда В Великую среду 1 мая вспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению. В этот же день Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, принял решение предать своего Учителя за 30 сребреников. Ночная служба на Пасху в Барнауле. Анна Зайкова

4 Великий четверг В Великий четверг 2 мая вспоминается Тайная вечеря, на которой Иисус установил таинство Евхаристии (Причастия) и омыл ноги Своим ученикам, показав пример смирения и любви.

5 Великая пятница День траура. Великая пятница 3 мая считается самым скорбным днем в церковном календаре. В этот день вспоминаются суд над Иисусом Христом у Понтия Пилата, Его крестные страдания и смерть. Пасха. Кулич. Икона СС0

6 Великая суббота В этот день, 4 мая, Церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа во гробе и сошествие Его души в ад, где Он освободил праведников, ожидавших Его пришествия. Главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь. Верующие встречают Пасху.

7 Пасха Пасху в 2024 году верующие отмечают 5 мая. После пасхальной ночи пост временно прекращается. В течение Светлой Седмицы ограничения в еде снимаются, ослабляются приготовления к главному таинству — Причастию.

Кулич, пасха и крашеные яйца СС0

Что категорически нельзя есть в Страстную неделю

Страстная неделя — это продолжение строгого поста у православных христиан. В эти дни верующие воздерживаются от употребления продуктов животного происхождения — мяса, молока и молочных продуктов, яиц.

Рыба в эти дни разрешена только в праздники — в Благовещенье (если он не выпал на Страстную седмицу) и в Вербное воскресенье.

Пост в Страстную неделю является особенно строгим. Рекомендуется воздерживаться от пищи до окончания утренней литургии в некоторые дни.

Однако пост — это не только воздержание от определённой пищи, но и время для духовного очищения и молитвы. Поэтому в первую очередь в Страстную неделю важно уделить внимание духовному развитию и осмыслению событий последних дней земной жизни Иисуса Христа.

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