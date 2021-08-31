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Жизнь

Стрельбой из жилого дома по людям в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в Новосибирске, в результате которой пострадали пять человек, сообщает ведомство.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

Инцидент произошел днем 29 августа. 59-летний пьяный новосибирец из окна квартиры на третьем этаже начал стрелять по людям.

«Произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — рассказали в региональном СК.

Пострадали пять человек, двоих — мужчину и женщину — госпитализировали в больницу.

Стрелка задержали и возбудили дело по признакам «хулиганства с применением оружия» — до 7 лет лишения свободы. Следствие намерено заключить сибиряка под стражу.

Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах стрельбы.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области представить доклад по обстоятельствам происшествия со стрельбой в городе Новосибирске», — говорится в сообщении.

Примечательно, что в июле прежний глава новосибирского СК ушел на пенсию после «года скандалов». Теперь в центре внимания Бастрыкина оказался и новый руководитель.

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