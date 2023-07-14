Стремящийся к бессмертию миллионер стал ненавидеть пиццу

Для этого он соблюдает строгую диету.

И он рассказал, что ему даже тошно думать о пончиках и пицце, указывает Газета.Ru. Но богач доволен своим нынешним рационом питания, тренировками и сном. Все это "довольство" ему обходится в два миллиона долларов в год.

Ранее о самых опасных диетах рассказали россиянам. Некоторые способы похудения могут не только негативно сказаться на внешности, но и привести к летальному исходу.

Самый опасный метод - прием жиросжигающих препаратов. Да, они быстро сжигают жир, но именно эти препараты могут привести к летальному исходу.

Многие "специалисты" часто предлагают пить, например, только минеральную воду. Да, вес снизится, но пострадает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, другие органы, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Так называемая гречневая диета тоже с "подводными камнями" — вес снизится, но качество кожи ухудшится.