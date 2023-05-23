23 мая
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Здоровье

О самых опасных диетах рассказали россиянам

Некоторые способы похудения могут не только негативно сказаться на внешности, но и привести к летальному исходу, пишет Газета.Ru.

Яблоки, фрукты, продукты.
Яблоки, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Самый опасный метод - прием жиросжигающих препаратов. Да, они быстро сжигают жир, но именно эти препараты могут привести к летальному исходу.

Многие "специалисты" часто предлагают пить, например, только минеральную воду. Да, вес снизится, но пострадает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, другие органы, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Так называемая гречневая диета тоже с "подводными камнями" — вес снизится, но качество кожи ухудшится.

Ранее об опасном показателе потери веса при диете рассказала специалист. Нормальным считается похудение на 450-900 граммов в неделю. Быстрая потеря веса грозит организму дефицитом питательных веществ, обезвоживанием.

Для безопасного похудения эксперт порекомендовала сочетать здоровое и сбалансированное питание с регулярными физическими упражнениями.

Также врачи предостерегли три группы людей от популярной диеты. При интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12:00 до 20:00. В оставшееся время принимать пищу нельзя.

Эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом.

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