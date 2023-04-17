17 апреля
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Здоровье

Об опасном показателе потери веса при диете рассказала специалист

Назван опасный показатель потери веса при диете, пишет Мослента.

Диета. Красная рыба.
Диета. Красная рыба.
Анна Зайкова.

Нормальным считается похудение на 450−900 граммов в неделю, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко. Быстрая потеря веса грозит организму дефицитом питательных веществ, обезвоживанием.

Для безопасного похудения эксперт порекомендовала сочетать здоровое и сбалансированное питание с регулярными физическими упражнениями.

Ранее врачи предостерегли три группы людей от популярной диеты. При интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12:00 до 20:00. В оставшееся время принимать пищу нельзя.

Эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом. Во время такой диеты получают мало кальция и грубых волокон. Также эта диета не подходит беременным. Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

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