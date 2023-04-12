12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врачи предостерегли три группы людей от популярной диеты

Врачи предостерегли три группы людей от популярной диеты — интервального голодания, пишет Lenta.ru.

Диета.
Диета.
Pixabay.com

При интервальном голодании человеку разрешено есть только в период с 12:00 до 20:00. В оставшееся время принимать пищу нельзя.

Эта диета противопоказана людям с сахарным диабетом. Во время такой диеты получают мало кальция и грубых волокон. Также эта диета не подходит беременным.

Об этом рассказали врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее как есть пельмени и не толстеть, рассказала эксперт. Порция — до 15 пельменей в день два раза в неделю. Размер изделия — средний. При этом неплохо было бы есть овощи, чтобы пельмешки лучше усваивались.

Между тем стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы. Чем быстрее вы идете, тем больше калорий сжигаете. Дополнительно можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы.

Ранее о сжигающем жир на животе продукте и «осиной талии» рассказала диетолог. Овсянка не единственное блюдо, которое поможет похудеть, но это один из лучших вариантов для начала дня благодаря содержащимся в ней питательным свойствам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость