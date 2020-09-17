«Стрижи» в закатном небе Барнаула. Командир пилотажной группы признался в любви городу и рассказал о предстоящем авиашоу

16 сентября для участия в авиашоу в честь юбилея Барнаула прилетела авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Почти на закате над краевой столицей с ревом пронеслись семь МиГ-29 ВКС России. Пилоты на стальных птицах с яркой окраской поприветствовали жителей Барнаула и направились в сторону аэродрома, где их уже заждались представители СМИ.

Здесь летчики поупражнялись в небе, позируя перед теле- и видеокамерами, после чего выстроились в шеренгу на летном поле.

Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Осяйкин,

руководитель авиационной группы высшего пилотажа:

Мы заранее определились с заходом именно со стороны города, чтобы барнаульцы знали — группа прилетела для участия в праздновании юбилея. Лучшей рекламы придумать невозможно.

Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

«Стрижи» прибыли на барнаульский аэродром из Омска с небольшим опозданием. Виной всему погодные условия. Тем не менее, даже плотная завеса облаков не смогла помешать группе добраться до краевой столицы, по которой летчики успели соскучиться.

Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Последний раз они бороздили небо Барнаула пять лет назад. С тех пор состав группы частично сменился, но костяк остался прежним.

Руководитель авиационной группы высшего пилотажа Сергей Осяйкин:

В составе «Стрижей» летчики первой категории, прошедшие боевую и пилотажную подготовку. Все готовы на групповой и одиночный высший пилотаж.

Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Командир «Стрижей» признался, что ему очень нравится Барнаул. В прошлый раз повезло с погодой. Но завеса облаков не помешает пилотам и в этом году выполнить подготовленную получасовую программу.

В нее включены, как узнаваемые элементы, так и новые, усовершенствованные. В их числе соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.

Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Осяйкин,

руководитель авиационной группы высшего пилотажа:

У вас великолепная набережная. Она прекрасно подходит для авиашоу: с одной стороны город, с другой — открытое пространство. Это не только удобно, но и безопасно для полетов. А возвышенность и расположение парка позволят зрителям оценить всю красоту зрелища.

Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Кроме полетов запланирована обширная культурная программа, в рамках которой пилоты встретятся со школьниками, спортсменами и жителями Барнаула.

Напомним, репетиция полетов состоится 18 сентября в 13:00 (ориентировочное время). Само авиашоу — 19 сентября в 17:00.