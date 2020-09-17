«Стрижи» в закатном небе Барнаула. Командир пилотажной группы признался в любви городу и рассказал о предстоящем авиашоу

Почти на закате над краевой столицей с ревом пронеслись семь МиГ-29 ВКС России. Пилоты на стальных птицах с яркой окраской поприветствовали жителей Барнаула и направились в сторону аэродрома, где их уже заждались представители СМИ.
Здесь летчики поупражнялись в небе, позируя перед теле- и видеокамерами, после чего выстроились в шеренгу на летном поле.
Сергей Осяйкин,
руководитель авиационной группы высшего пилотажа:
Мы заранее определились с заходом именно со стороны города, чтобы барнаульцы знали — группа прилетела для участия в праздновании юбилея. Лучшей рекламы придумать невозможно.
«Стрижи» прибыли на барнаульский аэродром из Омска с небольшим опозданием. Виной всему погодные условия. Тем не менее, даже плотная завеса облаков не смогла помешать группе добраться до краевой столицы, по которой летчики успели соскучиться.
Последний раз они бороздили небо Барнаула пять лет назад. С тех пор состав группы частично сменился, но костяк остался прежним.
Руководитель авиационной группы высшего пилотажа Сергей Осяйкин:
В составе «Стрижей» летчики первой категории, прошедшие боевую и пилотажную подготовку. Все готовы на групповой и одиночный высший пилотаж.
Командир «Стрижей» признался, что ему очень нравится Барнаул. В прошлый раз повезло с погодой. Но завеса облаков не помешает пилотам и в этом году выполнить подготовленную получасовую программу.
В нее включены, как узнаваемые элементы, так и новые, усовершенствованные. В их числе соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.
Пилотажная группа «Стрижи» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Осяйкин,
руководитель авиационной группы высшего пилотажа:
У вас великолепная набережная. Она прекрасно подходит для авиашоу: с одной стороны город, с другой — открытое пространство. Это не только удобно, но и безопасно для полетов. А возвышенность и расположение парка позволят зрителям оценить всю красоту зрелища.
Кроме полетов запланирована обширная культурная программа, в рамках которой пилоты встретятся со школьниками, спортсменами и жителями Барнаула.
Напомним, репетиция полетов состоится 18 сентября в 13:00 (ориентировочное время). Само авиашоу — 19 сентября в 17:00.