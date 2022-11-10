«Стройбергу» 80 лет! Один из крупнейших заводов в Сибири отмечает юбилей

Обеспечить строительство
История завода началась в военные годы, когда в 1942 году из Харькова в Барнаул эвакуировали оборудование для производства силикатного кирпича. Завод был построен меньше чем за год, на месторождении песка.
Силикатный завод, как и другие промышленные гиганты, был эвакуирован в Барнаул. Он обеспечивал строительство крупных заводов необходимым кирпичом. И в итоге стал одним из градообразующих предприятий.
Новейшая история завода началась в 1989 году, когда на его базе создали кооператив «Силикатчик», а затем, в 1995 году, и одноименную производственно-коммерческую фирму.
Первые в Сибири
Компания «Стройберг» первой в Сибири запустила немецкий гидравлический пресс фирмы «Ласко». Это было в 2001 году, а сейчас здесь имеются четыре немецких линии по производству силикатного кирпича.
90% производства завода обеспечивает собственная сырьевая база. Благодаря этому, компания предлагает доступные цены на готовые материалы. Это продукт немецкого качества, произведенный под российские условия.
В 2016 году «Стройберг» произвел первый объемно-окрашеный кирпич. Это стало новой вехой развития: навсегда прошли времена, когда силикатный кирпич мог быть только белого цвета. Сегодня существует множество вариантов, которые определяют, как будет выглядеть дом, — персиковый, желтый, серебристо-серый, шоколадный.
Очередное расширение производства произошло в 2017 году. «Стройберг» установил немецкий гиперпресс «LaeisBeta 3000». Он — основа уверенности в высокой прочности, морозо— и износостойкости гиперпрессованого кирпича.
В прессе под очень высоким давлением частицы массы, из которой состоит кирпич, «надламываются», и у изделия появляются дополнительные минеральные связи. За счет этого кирпич становится прочным и плотным, у него ровные грани, низкое водопоглощение. Из него рекомендуют возводить, например, цокольные этажи, где от материалов требуется сверхпрочность.
В 2021 году завод начал новый этап развития завода, открыв современный цех автоклавного газобетона. Таким образом «Стройберг» предложил застройщикам все и сразу: газобетон как утеплитель, кирпич как основной и декоративный материал.
Чем хорош «силикат»
И как бы ни менялись тренды, главным строительным материалом остается кирпич. Что бы ни диктовала мода на технологии строительства и теплоизоляции, каменный дом всегда будет классикой. Это как сравнение классической музыки с современными стилями. Из материалов «Стройберга» в краевой столице возведено более 70% объектов.
«Силикат» стал настоящим спасением для строительной отрасли советской эпохи, и в XXI веке интерес застройщиков к этому материалу не ослабел. Продукция «Стройберга» остается востребованной не только в Барнауле, но и далеко за его пределами: в Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Казахстане.
Силикатный кирпич «Стройберга» выбирают не только за невысокую стоимость, но и за надежность, удобство применения, стабильное качество.
Благодаря его идеальной геометрии, каменщикам удобно работать: кладка получается качественной. По этому показателю он существенно выигрывает у керамического кирпича. Утолщенный «силикат» позволяет увеличить скорость возведения дома. Такие здания — теплые, надежные, красивые и в них проще сделать перепланировку.
Сторонники керамического кирпича отмечают его экологическую чистоту. Но ведь и силикатный делают из природных материалов — песка, извести и воды. Вся чистота материалов «Стройберга» подтверждена в лабораториях.
«Раньше в кирпич добавляли меньшее количество извести, а кирпич-сырец прессовали при меньших усилиях, чем сейчас, — рассказывают на заводе. — Из-за этого по прочности кирпич был марок М100-М125 и по морозостойкости F15-F25. Но требования современного ГОСТа значительно повысились. Сегодня, благодаря появлению новых технологий приготовления сырьевых силикатных смесей, а также использованию современного немецкого оборудования, на заводе мы делаем кирпич марок М150-М200, а по морозостойкости F75. А это означает, что современные дома из нашего кирпича будут сохранять презентабельный вид и спустя 100 лет».
Цифры
- 235 квалифицированных сотрудников трудятся на заводе «Стройберг».
- 70−75% рынка силикатного кирпича Алтайского края занимает «Стройберг».
«Стройберг» за год
- 138 млн штук силикатного кирпича
- 84 тыс. кубометров автоклавного газобетона
- 7,2 млн штук гиперпрессованного кирпича
- 240 тыс. тонн щебня.
Завод «Стройберг»
Барнаул, ул. Силикатная, 16
8−800−775−27−01.
8 (3852) 502−766.
stroyberg.su
ООО «ПСК»