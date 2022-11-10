«Стройбергу» 80 лет! Один из крупнейших заводов в Сибири отмечает юбилей

За свою 80-летнюю историю компания « Стройберг » прошла путь от эвакуированного в Барнаул промышленного гиганта до одного из наиболее востребованных производств в сфере строительства.

Обеспечить строительство

История завода началась в военные годы, когда в 1942 году из Харькова в Барнаул эвакуировали оборудование для производства силикатного кирпича. Завод был построен меньше чем за год, на месторождении песка.

Силикатный завод, как и другие промышленные гиганты, был эвакуирован в Барнаул. Он обеспечивал строительство крупных заводов необходимым кирпичом. И в итоге стал одним из градообразующих предприятий.

Новейшая история завода началась в 1989 году, когда на его базе создали кооператив «Силикатчик», а затем, в 1995 году, и одноименную производственно-коммерческую фирму.

Силикатный кирпич. Компания «Стройберг»

Первые в Сибири

Компания «Стройберг» первой в Сибири запустила немецкий гидравлический пресс фирмы «Ласко». Это было в 2001 году, а сейчас здесь имеются четыре немецких линии по производству силикатного кирпича.

90% производства завода обеспечивает собственная сырьевая база. Благодаря этому, компания предлагает доступные цены на готовые материалы. Это продукт немецкого качества, произведенный под российские условия.

В 2016 году «Стройберг» произвел первый объемно-окрашеный кирпич. Это стало новой вехой развития: навсегда прошли времена, когда силикатный кирпич мог быть только белого цвета. Сегодня существует множество вариантов, которые определяют, как будет выглядеть дом, — персиковый, желтый, серебристо-серый, шоколадный.

Силикатный кирпич завода «Стройберг». Дарья Зыкова

Очередное расширение производства произошло в 2017 году. «Стройберг» установил немецкий гиперпресс «LaeisBeta 3000». Он — основа уверенности в высокой прочности, морозо— и износостойкости гиперпрессованого кирпича.

В прессе под очень высоким давлением частицы массы, из которой состоит кирпич, «надламываются», и у изделия появляются дополнительные минеральные связи. За счет этого кирпич становится прочным и плотным, у него ровные грани, низкое водопоглощение. Из него рекомендуют возводить, например, цокольные этажи, где от материалов требуется сверхпрочность.

В 2021 году завод начал новый этап развития завода, открыв современный цех автоклавного газобетона. Таким образом «Стройберг» предложил застройщикам все и сразу: газобетон как утеплитель, кирпич как основной и декоративный материал.

Силикатный кирпич ( белый). Компания «Стройберг»

Чем хорош «силикат»

И как бы ни менялись тренды, главным строительным материалом остается кирпич. Что бы ни диктовала мода на технологии строительства и теплоизоляции, каменный дом всегда будет классикой. Это как сравнение классической музыки с современными стилями. Из материалов «Стройберга» в краевой столице возведено более 70% объектов.

«Силикат» стал настоящим спасением для строительной отрасли советской эпохи, и в XXI веке интерес застройщиков к этому материалу не ослабел. Продукция «Стройберга» остается востребованной не только в Барнауле, но и далеко за его пределами: в Красноярском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Казахстане.

Силикатный кирпич «Строй­берга» выбирают не только за невысокую стоимость, но и за надежность, удобство применения, стабильное качество.

Стройка. Строительство в Барнауле. Анна Зайкова

Благодаря его идеальной геометрии, каменщикам удобно работать: кладка получается качественной. По этому показателю он существенно выигрывает у керамического кирпича. Утолщенный «силикат» позволяет увеличить скорость возведения дома. Такие здания — теплые, надежные, красивые и в них проще сделать перепланировку.

Сторонники керамического кирпича отмечают его экологическую чистоту. Но ведь и силикатный делают из природных материалов — песка, извести и воды. Вся чистота материалов «Стройберга» подтверждена в лабораториях.

«Раньше в кирпич добавляли меньшее количество извести, а кирпич-сырец прессовали при меньших усилиях, чем сейчас, — рассказывают на заводе. — Из-за этого по прочности кирпич был марок М100-М125 и по морозостойкости F15-F25. Но требования современного ГОСТа значительно повысились. Сегодня, благодаря появлению новых технологий приготовления сырьевых силикатных смесей, а также использованию современного немецкого оборудования, на заводе мы делаем кирпич марок М150-М200, а по морозостойкости F75. А это означает, что современные дома из нашего кирпича будут сохранять презентабельный вид и спустя 100 лет».

Цифры 235 квалифицированных сотрудников трудятся на заводе «Стройберг».

70−75% рынка силикатного кирпича Алтайского края занимает «Стройберг». «Стройберг» за год 138 млн штук силикатного кирпича

84 тыс. кубометров автоклавного газобетона

7,2 млн штук гиперпрессованного кирпича

240 тыс. тонн щебня.

Завод «Стройберг»

Барнаул, ул. Силикатная, 16

8−800−775−27−01.

8 (3852) 502−766.

stroyberg.su

ООО «ПСК»