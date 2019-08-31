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Жизнь

Сценарист «Утиных историй» и «Черепашек Ниндзя» умер в США

В США на 69-м году жизни скончался сценарист многосерийных мультфильмов Гордон Брэссак. Об этом сообщил его сын, кинопродюсер Джеймс Каллен Брэссак в Instagram, пишут РИА «Новости».

Кадр из фильма "Черепашки Ниндзя 2".
Кадр из фильма "Черепашки Ниндзя 2".
kinopoisk.ru

«Мой отец любил заставлять людей смеяться, и я очень благодарен за то, что его наследие продолжает жить в созданных им мультфильмах. Если вы неравнодушны к мультикам, прошу вас посмотреть серию „Пинки и Брейна“ или „Озорных анимашек“ и посмеяться в его честь. Я знаю, что он хотел бы именно этого», — написал он.

Брэссак был одним из сценаристов популярных мультипликационных фильмов, в числе которых «Пинки и Брейн», «Черный плащ», «Приключения Джимми Нейтрона», «Могучий Макс», «Смурфики» и «Озорные анимашки».

Он трижды становился лауреатом дневной премии «Эмми» в разных номинациях.

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