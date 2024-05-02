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Жизнь

Студенты смогут выиграть 100 тыс. рублей в конкурсе на лучшее видение развития Барнаула. Что нужно сделать

Прием заявок для участия в масштабном молодежном конкурсе на лучшее видение развития Барнаула завершится 15 мая. Принять участие в конкурсе могут команды от 3 до 5 человек, состоящие из студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Барнаул.
Барнаул.
Дмитрий Лямзин

Команда-победитель получит главный приз в 100 тыс. рублей от генерального партнера конкурса – строительной компании «Жилищная инициатива». Финал конкурса состоится на молодежном форуме «Барнаул в будущем», который пройдет 20 мая на самой технологичной площадке региона.

Для участия команде необходимо подать конкурсную заявку, анкету и презентацию своего проекта. Конкурсные работы принимаются на электронную почту: ng.barnaul@bk.ru до 15 мая. До очного финала конкурса будут допущены 10 лучших команд, которых определят эксперты по итогам заочного этапа. Конкурс организует издательский дом «Алтапресс» и молодежный проект «Образ будущего».

Барнаул.
Барнаул.
Дмитрий Лямзин

С правилами конкурса и формой конкурсной заявки можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/oVSbuwsO7E-xVw.

«Хочу отметить, что мы приглашаем к участию команды, как состоящие из учащихся одного образовательного учреждения, так и сборные команды, состоящие из учащихся различных учебных заведений» – рассказал основатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

На финальном этапе конкурсанты представят свои проекты компетентному жюри, состоящему из руководителей городской и краевой власти, крупного бизнеса, общественных объединений и профессиональных экспертов. Прямая трансляция финала конкурса будет организованна на крупнейших интернет-платформах, подключиться к ней сможет любой желающий.

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