27 декабря
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Жизнь

Студенты Владивостока строят половые органы из снега в честь приближающейся сессии

Студенты Владивостока решили оригинально выразить свое мнение насчет приближающейся сессии и устроили акцию, в который строят половые органы из подручных материалов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Маленький снеговик. Зима.
Маленький снеговик. Зима.
СС0

Студенты Дальневосточного федерального университета устроили акцию в честь приближающейся сессии. Они строят большой мужской половой орган из подручных материалов.

Чаще всего его вылепливают из снега, наподобие снеговика, или вытаптывают на заснеженном газоне. Некоторые выкладывают орган из гирлянды на окне.

«Забить болт на учебу — это вот так», — комментирует Amur Mash.

Ранее болельщица сборной Аргентины обнажила грудь на финале ЧМ и нарушила закон Катара.

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