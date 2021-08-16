Студентка из Алтайского края прошлась по городу полуголой

В Томске 21-летняя студентка прошлась по ночному городу в нижнем белье ради фотопроекта, посвященного проблеме насилия над женщинами из-за их внешнего вида, пишет « КП — Томск ».

Анастасия Карпова приехала в Томск из Алтайского края. В своих социальных сетях она поднимает темы гендерного неравенства, а также преподает английский язык.

Фотопроект не о том, что можно ходить по улицам в нижнем белье, подчеркивает студентка. Это всего лишь прием художественного преувеличения. Также проект не подразумевался как решение проблемы насилия, но огласка дает возможность привлечь к ней внимание.

«Даже если я одета так — меня нельзя насиловать», — озаглавила свой проект фотограф.

Девушка рассказала, как и почему она решила сделать такие фото:

«Я шла домой и увидела девушку в красивых облегающих шортах, топе и в рубашке, накинутой сверху, уже было достаточно темно на улице. Первое, о чем я подумала, — не о том, как она красиво выглядит, а зачем вообще она так оделась и чтобы она была аккуратнее в таком наряде. Позже я задумалась и снова задала себе вопрос: „А почему мы должны бояться за свой внешний вид?“. Есть же много стереотипов типа „сама так вырядилась, поэтому ты и виновата“. Я с этим не согласна. А решила пройтись в белье, потому что, если бы я прошлась в короткой юбке, никто бы ничего не понял. Это было специальное преувеличение».

В итоге на студентку обрушились негативные комментарии в соцсетях, когда снимки разместили городские паблики. Также ей позвонили из вуза и сказали, что написали жалобу.

«Этот аноним в своем сообщении указал, что также написал на меня заявление в УМВД, но пока оттуда никаких сообщений мне не приходило. Сейчас мы с моим правозащитником выясняем все подробности ситуации», — добавила девушка.

Ранее фотограф из Республики Алтай опубликовала серию снимков, которые показывают обратную сторону туризма и не только — свалки мусора, которые остаются у подножия гор после людей.