Студентку Новосибирского медуниверситета отчислят за циничные твиты

Декан лечебного факультета НГМУ Александр Новиков заявил, что вскоре будет готов приказ об отчислении из вуза Анны Лучининой — студентки, которая оскорбляла своих пациентов в постах в Twitter. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

«Студентку Лучинину отчисляют. В ближайшие дни появится приказ», — заявил Новиков. При этом в конце мая в Новосибирском государственном медицинском университете сообщали, что вопрос об отчислении Анны Лучининой администрацией вуза «пока не рассматривается».

Сообщения студенты новосибирского медуниверситета. news.ngs.ru

Анна Лучинина оказалась в центре скандала после того, как опубликовала в сети несколько твитов, в которых некоторые пользователи увидели оскорбление пациентов. В сообщениях описывается медпрактика в больницах с резкими отзывами о преподавателях вуза, где учится девушка. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин, после резонанса решил уволиться из больницы.