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Жизнь

Отец новосибирской студентки увольняется из хирургии из-за грубых твитов дочери о пациентах

Студентка Новосибирского государственного медицинского университета Анна Лучинина опубликовала в сети несколько твитов, в которых некоторые пользователи увидели оскорбление пациентов. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин, после скандала думает об увольнении из больницы, пишет НГС.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

В сообщениях описывается медпрактика в больницах с резкими отзывами о преподавателях вуза, где учится девушка. Руководство университета запланировало встречу со студенткой. Вопрос об отчислении Лучининой администрацией вуза не рассматривается, сказали в НГМУ.

Сообщения студенты новосибирского медуниверситета.
Сообщения студенты новосибирского медуниверситета.
news.ngs.ru

Отец девушки проработал в медицине 38 лет, но принял решение уволиться. Доктор Лучинин — единственный хирург с таким опытом и квалификацией в Каргатской ЦРБ. У него двое детей, оба выбрали профессию медика, отмечает «КП — Новосибирск». Хирург не исключил, что твиты могли отредактировать недоброжелатели его дочери.

«Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал он НГС.

Каргатская ЦРБ скандально известна пьяными медиками, заразной лабораторией и подмененными в морге покойниками, пишет местный портал vn.ru. Так, несколько лет назад в сети появился ролик, на котором пьяная медсестра с трудом пытается оказать помощь девочке. Год назад чужую бабушку привезли вместо дедушки из морга ЦРБ, покойница провела ночь в чужом доме.

В апреле 2019 года лабораторию больницы признали слишком заразной. Пол, стены и потолок лаборатории имеют трещины, дыры, деформации, а окна и двери помещений «заразной зоны» негерметичные. Ее закрывали на 30 суток.

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