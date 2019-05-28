Отец новосибирской студентки увольняется из хирургии из-за грубых твитов дочери о пациентах

Студентка Новосибирского государственного медицинского университета Анна Лучинина опубликовала в сети несколько твитов, в которых некоторые пользователи увидели оскорбление пациентов. Отец студентки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Вячеслав Лучинин, после скандала думает об увольнении из больницы, пишет НГС.

В сообщениях описывается медпрактика в больницах с резкими отзывами о преподавателях вуза, где учится девушка. Руководство университета запланировало встречу со студенткой. Вопрос об отчислении Лучининой администрацией вуза не рассматривается, сказали в НГМУ.

Сообщения студенты новосибирского медуниверситета. news.ngs.ru

Отец девушки проработал в медицине 38 лет, но принял решение уволиться. Доктор Лучинин — единственный хирург с таким опытом и квалификацией в Каргатской ЦРБ. У него двое детей, оба выбрали профессию медика, отмечает «КП — Новосибирск». Хирург не исключил, что твиты могли отредактировать недоброжелатели его дочери.

«Я уволюсь, конечно, с больницы в ближайший месяц. Я работать здесь не буду тоже, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказал он НГС.

Каргатская ЦРБ скандально известна пьяными медиками, заразной лабораторией и подмененными в морге покойниками, пишет местный портал vn.ru. Так, несколько лет назад в сети появился ролик, на котором пьяная медсестра с трудом пытается оказать помощь девочке. Год назад чужую бабушку привезли вместо дедушки из морга ЦРБ, покойница провела ночь в чужом доме.

В апреле 2019 года лабораторию больницы признали слишком заразной. Пол, стены и потолок лаборатории имеют трещины, дыры, деформации, а окна и двери помещений «заразной зоны» негерметичные. Ее закрывали на 30 суток.